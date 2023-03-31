Bakan Varank, Togg'da ilk sipariş cumhurbaşkanımıza ikincisi Aliyev'e dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'da ilk siparişi Erdoğan'a, ikinci siparişi Aliyev'e teslim edeceğini söyledi.
Bakan Varank'ın ifadeleri şu şekilde:
''Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz.''
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2 saat önce