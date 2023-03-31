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Ekonomi

Bakan Varank: Togg'da ilk sipariş cumhurbaşkanımıza ikincisi Aliyev'e

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz.'' dedi.

11:30 . 31/03/2023 Cuma
DHA
Bakan Varank, Togg'da ilk sipariş cumhurbaşkanımıza ikincisi Aliyev'e dedi.

Bakan Varank, Togg'da ilk sipariş cumhurbaşkanımıza ikincisi Aliyev'e dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'da ilk siparişi Erdoğan'a, ikinci siparişi Aliyev'e teslim edeceğini söyledi.

Bakan Varank'ın ifadeleri şu şekilde:
''Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz.''



#TOGG
#Mustafa Varank
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
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