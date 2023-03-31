Bakan Varank: Togg'da ilk sipariş cumhurbaşkanımıza ikincisi Aliyev'e

Togg’un T10X modelini almaya hak kazanan 20 bin kişi belli oldu. Yerli ve milli otomobilin ilk sahipleri duygularını Yeni Şafak’a anlattı. Talihli Ali Çetkin, kendi aracını satıp Togg’u alacağını söyledi. İsmail Karadağ da “Uzun yıllardır hayalini kuruyorduk artık ona sahibiz” dedi.