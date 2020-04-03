Bakan Varank: Yerli solunum cihazını 15 Nisan'dan itibaren teslim etmeyi planlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazı ve aşı çalışmaları sorularına yanıt verdi.

-Türkiye aşı çalışmasında nasıl bir yol izliyor?

''Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TÜBİTAK, biz daha bu salgın Çin sınırında iken bilim insanlarımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim geçtiğimiz yıl geliştirdiğimiz 2 önemli gelişme var. Özellikle aşı geliştirme noktasında. Bu kurumlarımız nasıl aşı geliştirebiliriz şeklinde bir çalışma yürüyor şu an. 7 tane aşı, 7 ilaç, 14 projemiz var. Biz araştırmacılarımızdan 9 ay gibi kısa sürede netice alacağımız şeylere odaklanalım dedik. Bir portal da oluşturduk, bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar burada yayınlanıyor.

- 9 ay gibi bir hedeften söz ettiniz. Bunlar tüm dünya gibi bizim içinde maliyetli bir durum. Ne kadar bir bütçe ayırdınız?

14 araştırmacıdan 18 milyon liralık bir talep var. Biz bu fonu da araştırmacılara sağlıyoruz. Biz onlara önünüzde hiçbir engel yol dedik. Yeter ki bilim insanlarımız sonuç alsınlar.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI'NDA 15 NİSAN TESLİMATI

Yerli solunum cihazı ile ilgili 15 Nisan'dan itibaren teslim etmek gibi bir plan var. Ev tipi ya da taşınabilir solunum cihazları da var. Türkiye'de yine bunlara da destek verdiğimiz girişimciler var.

- Yeterli maskemiz var mı?

Özellikle maske konusunda ben araştırma yaptım gelen şikayetler üzerine, Türkiye'de şu an 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş üretimi var. Peki bu şikayetler nereden geliyor, fırsatçılardan geliyor. Şu an sağlık çalışanlarımız adına hiç bir sorun yok. Fırsatçılık yapan 198 firmaya da 10 milyonun üzerinde ceza kesildi.