Ekonomi Bakan Varanktan CHPli Özele yanıt Gücün yetmez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank'tan CHP'li Özel'e yanıt: Gücün yetmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisine yönelik ifadeleri için "81 ilde bizi konuşturmayacaklarını iddia etmeler yakışıksız. Türkiye'nin belki de onların hiç duymadığı ilçelerinde, beldelerinde üretim tesisleri açıyoruz, sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geliyoruz. Dolayısıyla, onların bizi herhangi bir yerde konuşturmamaya gücü yetmez." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv:​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Foto/arşiv:​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özel'in, kendisi ile Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yönelik sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sorumluluk sahibi insanlar olarak nerede ne konuşulacağının bilincinde olduklarını vurgulayan Varank, görevlerini buna göre yerine getirdiklerini ifade etti.

'GÜCÜ YETMEZ'

Varank, Özel'in ifadelerinin absürt olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"81 ilde bizi konuşturmayacaklarını iddia etmeler yakışıksız. Türkiye'nin belki de onların hiç duymadığı ilçelerinde, beldelerinde üretim tesisleri açıyoruz, sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geliyoruz. Türkiye'ye katma değer kazandırma hususunda zaten vatandaşlarımızla beraber hareket ediyoruz. Dolayısıyla, onların bizi herhangi bir yerde konuşturmamaya gücü yetmez."

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde yaptığı konuşmayı anımsatan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Kongrenin ana paydaşlarından biri olarak önemli katkılar sunduk. Orada yaptığım konuşmada da Türkiye'de belediyeciliğin nereden nereye geldiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yaparken, Türkiye'ye hizmet etme yolunda neler yaşadığını anlatan bir giriş konuşmasından sonra Bakanlık olarak akıllı şehirler konusunda neler yapıyoruz ve bu alanda geliştirdiğimiz teknolojilerle ilgili bilgilendirmeler yaptım ve bir ufuk, bir vizyon çizdim. Dolayısıyla, yaptığımız konuşma gayet makul bir konuşmaydı, kimsenin adı da geçmedi, hiçbir partinin adı geçmedi ama ne demişler 'yarası olan gocunur', demek ki kendileri üzerlerine alınmış. Üzerlerine alınmaya devam edebilirler. Çünkü biz Türkiye'ye hizmet etmek yolunda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ve bu manada da ne açıklama yapılması gerekiyorsa bunu da yapmaktan geri durmayacağız."

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