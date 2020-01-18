Türk kadını tarih yazdı: THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı

Türk havacılık tarihine Bedriye Tahir Gökmen, 1930'lu yıllarda ilk Türk kadın pilotu olarak adını yazdırması sonrası Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen de 1936 yılında dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu unvanı aldı. 1993 yılından itibaren ise Türkiye’de ticari havayollarına kadın pilotlar katılmaya başladı. Türk Hava Yolları’nın ilk kadın pilotu ve ilk kaptan pilotu da o tarihlerde Emel Arman oldu. Airbus 340 tipi uçaklarda 2. pilot koltuğunda oturan Arman, 1997 yılında Atlas Okyanusu'nu geçerek ABD'nin New York kentine gitti ve "okyanusu aşan ilk Türk kadın pilotu unvanını aldı. Kadın pilotlarla kokpitte görev alan erkek kaptan pilotlar da meslektaşlarından onlardan övgüyle bahsediyor.

THY kadın pilot sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Daha önce sadece Türk Hava Kuvvetleri'nde olan pilotluk eğitiminin, sivil okullara da verilmesiyle Türk sivil havacılığında birbiri ardına kadın pilotlar uçmaya başladı.

THY’de 2006 yılında 6 olan kadın pilot sayısı da 2020 yılı itibariyle rekor düzeyde artarak 211’e çıktı. THY’de kadın pilot sayısı tüm zamanların rekoru olarak tarihe geçti.

En çok kadın pilotun uçtuğu sayılı havayollarından oldu

THY, dünyada en çok kadın pilotun görev yaptığı sayılı havayolu şirketlerinden biri oldu. THY’de artık eğitimdekiler de dahil zorlu sınavları geçen kadın 39 kaptan ve 172 de first officer olarak adlandırılan ikinci pilot bulunuyor. Bu pilotlar arasında THY Uçuş Akademesi’nden mezunlar, asker kökenli olanlar, herhangi bir okulun pilotaj bölümünden mezunlar var.

Her geçen yıl uçak filosu ve uçtuğu nokta sayısı artan THY büyümesine paralel olarak bünyesine yeni pilotlar da katıyor. THY en çok kendi pilotunu yetiştirmek adına üniversite mezunu adaylardan seçiyor. THY’de bunun yanı sıra yabancı kadın pilotlar da bulunuyor.

DHA THY’de kadın pilot sayısı tüm zamanların rekoru olarak tarihe geçti.

"Lisede kadın kaptanı görünce bu mesleğe aşık oldum"

Türk Hava Yolları’nda görev yapan Boeing 737 uçaklarında görev alan kadın pilotlardan Selin Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz açıklama yaptı.

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THY’de 8 yıldır uçan Anadolu Üniversitesi Pilotaj bölümü mezunu Selin Sevimli, pilot olmaya lisedeyken bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başlamış. THY’nin 29 yaşındaki Boeing 737 kaptan pilotlarından Selin Sevimli, “Pilotluk maceram aslında bir kadın kaptanın kokpit de görmemle başladı.Bu anlamda pilot olmak benim de dikkatimi çekmişti. Lise yıllarımda çevremi inceleyip mesleklerle ilgili araştırma yaparken gerçekten beni çok etkilemişti. Bu mesleği araştırmaya başlamıştım.Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi’nin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi gördüm. Bu bölüme hazırlandım ve girdim. THY, bayrak taşıyıcı bir şirket ve çok önemli bir şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY’de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum.” dedi.

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"Anonsumuzu duyup mutluluklarını ileten yolcular da var"

Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Sevimli, “Son dönemde biraz daha aşina olunmaya başlandı, fakat şaşıran yolcularımız olabiliyor. Bazen anons da sesimizi duyduklarında kabin ekibimize şaşkınlıklarını ve mutluluklarını ileten yolcularımız oluyor” dedi ve ekledi: “Bu tabii ki de bizi çok mutlu ediyor. Uçuş sonrası da denk geldiğimiz yolcularımız da bize mutluluklarını, duygularını dile getirdiklerinde bize her zaman motivasyon kaynağı oluyor. Umarım günden güne sayımız artarak devam eder ve bu artık olağan halde devam eder”

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"Kadınlarımıza pilotluğu tavsiye ediyorum"

Kadın erkek olarak değil, kokpitte oturan herkesin minimum sağlaması gereken şartları sağlayan herkesin pilot olabileceğini dile getiren Sevimli, “Mesleğin kendilerine uygun olacağını düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler vermek işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk tabii ki de sayılarımızın artarak devam etmesini çok isterim.Her mesleğin zor olduğunu düşünüyorum. Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten. Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi” diye konuştu.

DHA THY, dünyada en çok kadın pilotun görev yaptığı sayılı havayolu şirketlerinden biri oldu.

"Bu meslekte kadın erkek ayrımı yok"

Yeditepe Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği mezunu olan ve yurt dışında da master yapan 32 aşındaki Didem Bayrakdar da Türk Hava Yolları’nda 2 yıldır ikinci pilot olarak uçuyor.

6,5 sene özel sektörde çalıştıktan sonra bir özel uçuş okulunda aldığı eğitim sonrası THY ile yolları kesişen babası da pilot olan Bayrakdar, “Pilot olmak istiyordum.Ailemin de desteği ile özel bir uçuş okulunda pilotluk eğitimini tamamladım. Şu anda da THY’nin Boeing 737 tipi uçakların filosunda ikinci pilot olarak mesleğimi devam ettiriyorum. THY ile uçmak inanılmaz mutluluk ve gurur verici bir duygu. THY sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en büyük havayolu şirketlerinden bir tanesi. Türkiye’nin lokomotif şirketi aynı zamanda milli bayrak taşıyıcısı o yüzden bu şirkette görev yapmaktan dolayı onur duyuyorum. Yolcular körükten veya merdivenden gelirken beni gördüklerinde gülümsediklerini görüyorum. Çocukların el salladığını görüyorum bunlarda beni inanılmaz mutlu eden anlar oluyor” dedi.

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"Erkek meslektaşlarımızdan destek görüyoruz"

Pilot olmak isteyen tüm kadınlara pilotluğu tavsiye ettiğine vurgu yapan Bayrakdar, “Pilot olmak isteyip bana soranlara bu mesleğin avantajlarını, dezavantajlarını zorluklarını güzel ve keyifli taraflarını anlatıyorum. Ama bana sorduklarında önerir misiniz diye çok mutlu olarak severek yaptığım için olmak isteyen herkese öneriyorum. Ben bu meslekte kadın erkek ayrımına çok da fazla inanmıyorum. Bu koltuğa oturan herkes belirli bir eğitimden geçiyor. Belirli bir başarı sağlamaları gerekiyor.Belirli bir standarda ulaşması gerekiyor. Şirketimizde görev yapan tüm pilotlarımız kadın veya erkek olsun bu işi layıkıyla icra ediyorlar. Pilot olmak isteyen herkese tüm kadınlara tavsiye ediyorum.Erkek pilotlarımızdan her hangi bir ayrımcılık görmedik ve onlardan da destek görüyoruz. Çocuklarımın da ileride pilot olmasını isterim çünkü bu işi severek isteyerek yapıyorum. Bu meslek zorlamayla, annenin babanın zorlamasıyla yapılacak bir meslek değil. O sevdanın insanın içinde olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 18 Türk ve dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı’ndaki büyük taşınma sürecinin ardından havayolu şirketleri bu destinasyondan dünyanın dört bir yanına uçmaya başladı. Başarılı bir operasyonla yeni evine taşınan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da, uçuşlarını bu noktadan sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan ve bu alandaki liderliği elinde bulunduran THY, yolcu konforunu da bir üst seviyeye taşıdı. Aylar süren hazırlığın ardından İstanbul Havalimanı’nda açılmasıyla birlikte bu noktaları devreye alan THY, yolcularını burada ağırlamaya başladı. LÜKS OTELLERİ ARATMAYAN YOLCU SALONU: Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndaki dikkat çeken hizmet noktalarından birisi ise CİP Lounge olarak ifade edilen özel yolcu salonu. Büyük taşınma öncesinde Atatürk Havalimanı’nda 6 bin metrekarelik bir alanda yolculara hizmet veren CİP Lounge, İstanbul Havalimanı’nda daha da büyüyerek 9 bin 580 metrekareye ulaştı. 5 yıldızlı otelleri aratmayacak özellikte tasarlanan özel yolcu salonunda sinema, kütüphane, müze, çocuk oyun alanı, golf, geleneksel kahve barı ve çay bahçesi gibi birçok özellik bulunuyor. Özellikle transit yolcuların bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak rahatlıkla dinlenebilmeleri için yolcu salonunda 24 adet süit, 24 adet de duş kabini oluşturuldu. Salonda bekleyen yolcular ihtiyaç halinde THY tarafından oluşturulan toplam 6 tane bulunan toplantı odalarında da özel toplantılarını gerçekleştirebilecek. TÜRKİYE'NİN GELENEKSEL TATLARI DÜNYA VATANDAŞLARINA İKRAM EDİLİYOR: Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarına yakın coğrafi konumunun da avantajıyla bölgenin küresel ölçekteki aktarma merkezi olmaya aday İstanbul Havalimanı’nda, burayı kullanacak dünya vatandaşlarına Türkiye’nin geleneksel lezzetleri de ikram edilmeye başlandı. Ege yöresinin zeytinyağlı yemeklerinin yanı sıra yolculara, Kayseri mantısı, kuru fasulye, patlıcan musakka, sarma gibi yemekler de ikram ediliyor. Ayrıca yolcular baklava ve kadayıf gibi Türk tatlılarından da tadabiliyor. KONTUARA GELEN YOLCULAR BİLE İŞLEMLERİNİ OTURARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR: İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte Türk Hava Yolları tarafından devreye alınan bir diğer hizmet noktası da Businnes Class yolcular için oluşturulan Check-in kontuarı. Biletlerini almak için kontuara gelen yolcular, bilet işlemlerini görevlilerin bulunduğu bankoların önündeki koltuklara oturarak ayakta beklemeden gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde yolcular, kontuar adası içerisine konulan koltuklara da oturarak dinlenebiliyor. THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu Büyük taşınmanın ardından operasyonlarını İstanbul Havalimanı'da sürdüren Türk Hava Yolları(THY), yolculara yönelik konfor seviyesini bir üst boyuta taşıdı. Süit odalardan duş kabinlerine, sinema ve kütüphaneden, geleneksel Türk yemekleri ikramına kadar birçok uygulamanın yer aldığı özel yolcu salonu adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

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"Uçakların içinde büyüdüm"

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu 28 yaşındaki İrem Poyraz da Türk Hava Yolları’nda 2 yıldır ikinci pilot olarak uçuyor.

Babası da pilot olan Poyraz şunları söyledi: “Çocukluğumdan beri uçakların içinde büyüdüm.Çocukluğum böyle geçti o yüzden ilerleyen zamanda da benim için en iyi meslek olduğunu düşündüm.Fazla destinasyonlara uçuyoruz bayrak taşıyıcısı olduğumuz için bu bana gurur veriyor çünkü dünyanın her yerinde THY’yi tanıyorlar. Biz de bunu temsil ettiğimiz için en iyi şekilde hoşumuza gidiyor. Bir anne kız çocuğu ile çıkıp “bak ben sana demiştim pilot kadın diye sen de olabilirsin” bu çok hoşuma gitmişti”

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"Herkese öneririm destek görüyoruz"

“Herkese pilot olmalarını öneririm. Erkek meslektaşlarımız kesinlikle daha titiz olduğumuzu söylüyorlar ve çok fazla destek görüyoruz.Erkek meslektaşlarımızdan ve bilhassa kaptanlarımızdan” diyen THY’nin Boeing 737 ikinci pilotlarından İrem Poyraz şunları söyledi: Çocuğum isterse pilot olmayı tüm desteği veririm ama kesinlikle zorlayamam. Kan tutan bir insanı doktor yapamazsınız, yükseklikten korkarsa çocuğumu da zorlayamam ama istiyorum derse tüm desteği sağlarım. Gecemiz gündüzümüz yok diyorlar ama özel hayatımızı çok etkilediğini düşünmüyorum her ay belli bir günümüz boş oluyor.ona göre size ayak uyduracak insanlar bulursanız özel hayatınızda sıkıntı çekmiyorsunuz”