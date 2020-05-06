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Ekonomi Bakan Varanktan yatırım ve istihdama devam mesajı Rekabetimizi artıracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank'tan 'yatırım ve istihdama devam' mesajı: Rekabetimizi artıracağız

Bakan Varank'tan 'yatırım ve istihdama devam' mesajı: Rekabetimizi artıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık tarafından martta düzenlenen teşvik belgeleriyle 27 bin kişilik istihdam oluşturulabilecek, 18 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını bildirdi. Varank "İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank güzel haberi duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank güzel haberi duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatırım teşvik belgelerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde öngörülen istihdam ve sabit yatırımların geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Martta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak, 18 milyar liralık yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız."

Belge sayısı, istihdam ve sabit yatırımda artış

Bakan Varank, paylaşımında yatırım teşvik belgelerine ilişkin infografiğe de yer verdi.

Buna göre, mart ayında sabit yatırım tutarı 9,9 milyar lira olan 316 yatırım teşvik belgesine verilen tamamlama vizesiyle 9 bin 652 kişinin bu firmalarda istihdamı sağlandı. Bu dönemde sabit yatırım tutarı 18 milyar lira olan 816 yeni yatırım teşvik belgesi verilirken, bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 52 kişinin istihdamı öngörüldü.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre verilen yatırım teşvik belgesi sayısında yüzde 111, öngörülen istihdamda yüzde 72, sabit yatırımda yüzde 19 artış oldu.

Sektörlere göre dağılımlarına bakıldığında tamamlama vizesi yapılan yatırımlardan yüzde 70'i hizmetler, yüzde 24'ü imalat, yüzde 4'ü enerji, diğerleri de tarım ve madencilik sektörlerinde yer aldı. Yatırım teşvik belgelerinin ise yüzde 60'ı imalat, yüzde 26'sı enerji, yüzde 9'u hizmetler, yüzde 5'i de tarım ve madencilik sektörleri için düzenlendi.

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