Ekonomi Bakan Yanık 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık: 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacaklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Bakan Yanık: 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında bugün ödemelerin başlayacağını belirtti.

Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yanık, "İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon lira destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programıyla destek verdiklerini belirten Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon lira yatıracaklarını bildirdi.

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Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını hatırlatan Bakan Yanık, bu kapsamda hesaplara 11,1 milyon lira yatırılacağını kaydetti.

Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de 3,6 milyon lira destekte bulunacaklarını aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün, diğer ödemelerin 25-28 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Böylece 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacağız." bilgisini verdi.

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