Bakan Yardımcısı açıkladı: Türkiye’de doğal gaz krizi beklenmiyor

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Ekonomi Buluşmaları"nda bu ay Küçükçekmeceli iş adamlarıyla bir araya gelindi.

Program çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Küçükçekmece sanayici ve iş adamlarıyla buluştu. Burada yeni vergi düzenlemeleri, konut kredisi, enflasyonla mücadele başta olmak üzere pek çok konu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına yönelik devam eden başvurular ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin sunum da yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gürcan, sanayi üretiminde endeksin ve kapasite kullanım oranının gayet iyi durumda olduğunu sürekli yükseldiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, şu anda Türkiye’de sanayi kapasite kullanım oranının yüzde 77.9 seviyesinde, hizmet ciro endeksi ise yukarı doğru hareket halinde yüzde 73.5’lik bir durumda olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Gürcan, salgın döneminde küresel ölçekte zarar gören turizm sektöründe de dünya ortalamasının üzerinde bir toparlanma hızı gösterdiğini Türkiye turizm gelir ve toplam ziyaretçi sayısında ortalama bu yılki beklentinin 35 milyar dolar gelir olacağını ziyaretçi sayısında ise toplam 45 milyon kişi olmasını beklediklerini ifade etti. Bakan Yardımcısı Gürcan, petrol ve doğal gaz fiyatlarına da değinerek yüksek seyri görüldüğünü doğal gazla ilgili bir krizin beklenmediğini de söyledi.

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"Türkiye’de sanayi kapasite kullanım oranımızda yüzde77.9 seviyesinde"

Türkiye’de sanayi kapasite kullanım oranında yüzde 77.9 seviyesinde olduğunu dile getiren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Sanayi üretiminde endeksimizi ve kapasite kullanım oranımız gayet iyi durumda yükseliyor sürekli. Şu anda Türkiye’de sanayi kapasite kullanım oranımızda yüzde 77.9 seviyesinde. Hizmet ciro endeksimizde yukarı doğru hareket halinde yüzde 73.5’lik bir durumda. İstihdamda da çok güçlü bir toparlanma var. Özellikle pandemi sürecinde 2020’nin ilk çeyreğinde 25.3’e düşen çalışan sayımız çok kısa sürede toparlanarak geçtiğimiz ay itibariyle 30 milyon 800 bin kişiye ulaşmıştır. Yüzde 14.1’e kadar yükselen işsizlik oranımız da yüzde 10.9’a gerilemiştir. İhracatımız da sürekli artış halinde. Sanayicimizin iş dünyamızın özellikle bu süreçte ihracatı artarak devam ediyor. 246.2 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracatımız gerçekleşti geçtiğimiz Haziran ayından bu Haziran ayına kadar. Aylara göre ihracatımız geçmiş orana göre hepsinin üzerinde seyretmekte. İhracatta 1 milyar doların üzerinde ihraç ettiğimiz ülke sayımız 49’a ulaştı. Aynı şekilde 1 milyar doların üzerinde satış yaptığımız ürün çeşitliliğimizde 52’ye ulaştı. İhracattaki bu çeşitlilik Türkiye’ye büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

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"Bu yıl turizm gelirinin 35 milyar dolar, ziyaretçi sayısının ise 45 milyon kişi olmasını bekliyoruz "

Bu yıl turizm gelirinin 35 milyar dolar, ziyaretçi sayısı ise 45 milyon kişi olmasını beklediklerini belirten Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Türkiye turizmde de aynı şekilde gelirini arttırmakta. Salgın döneminde küresel ölçekte zarar gören turizm sektöründe de dünya ortalamasının üzerinde bir toparlanma hızı göstermiş. 2021 yıllarında dünya seyahat gelirlerinden aldığı payı arttırmıştır. Uluslararası turist sayısının 2019’a göre değişim incelendiğinde Türkiye’nin toparlanma hızı bölge ülkeler ve dünya ortalamasının üzerindedir. Bu yılki beklentimiz 35 milyar dolar gelir bekliyoruz. Ziyaretçi sayısında toplam 45 milyon kişi olarak bir beklentimiz var" ifadelerini kullandı.

"Doğal gazla ilgili bir kriz beklemiyoruz"

Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüksek seyri görüldüğünü doğal gazla ilgili bir krizin beklenmediğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüksek seyri görüyoruz. Daha önce 9.6 euro olan megabayt saat başı doğal gaz fiyatı 2021’de 47.5’e bugün itibariyle yaklaşık 160 euroya yükseldi. Bu doğal gaz fiyatlarındaki yüksek seyir önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya krizinden dolayı onunla ilgili de biliyorsunuz tüm Avrupa’da büyük bir endişe var. Türkiye bu konuda daha rahat bir pozisyonda inşallah önümüzdeki süreçte doğal gazla ilgili herhangi bir kriz beklenmemekte. Küresel gıda ve tarım fiyatlarında yüksek seyrini koruyor özellikle buğday fiyatlarında Rusya Ukrayna savaşında ciddi bir kriz yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde buğday ve tahıl koridoruyla ilgili yapılan ve atılan adımlar dünyaya bir nefes verdi. Bölgemizde de ciddi bir fiyat düşüşünü gerçekleştirecek. Bu yıl Türkiye’de gerçekleşen buğday rekoltesinde de geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi durumda. Yaklaşık 20 milyon ton buğday rekoltesi şu anda Türkiye’nin beklentisi. Gerçekleşen de buna çok yakın. Buğdaya 6 buçuk lira bir fiyat açıkladık. 1 lira da destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte TMO’nun yaklaşık 5 milyon ton buğdayı alım yapmasını bekliyoruz" dedi.

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