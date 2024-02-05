|
Ekonomi

Bakan Yumaklı açıkladı: 909 milyon TL maliyetli bedelsiz hayvan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçilere 909 milyon TL maliyetli bedelsiz hayvan dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
23:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:04 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızla çalışarak hayvan dağıtımını tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin kayıplarını bire bir ve bedelsiz olarak teslim ettik. Bir olduk, Türkiye olduk. Depremzede yetiştiricilerimize 909 milyon TL maliyetli bedelsiz hayvan dağıtıldı" dedi.





#Tarım ve Orman Bakanı
#İbrahim Yumaklı
#Deprem
#Hayvan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde TOKİ'den geldi: İstanbul ve Ankara'da yeni projeler başlatılıyor