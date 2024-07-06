Bakan Yumaklı duyurdu: Destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarıldı

"Tarım sigortaları prim desteği 1 milyar 861 milyon 119 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 7 milyon 405 bin 130 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 5 milyon 725 bin 429 lira, hububat baklagil-dane mısır desteği 3 milyon 261 bin 741 lira ve toprak analizi desteği 1 milyon 627 bin 700 lira olmak üzere, toplam 1 milyar 879 milyon 139 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."