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Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu: Destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 879 milyon 139 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Lokman Özdemir
10:34 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.


Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:


"Tarım sigortaları prim desteği 1 milyar 861 milyon 119 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 7 milyon 405 bin 130 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 5 milyon 725 bin 429 lira, hububat baklagil-dane mısır desteği 3 milyon 261 bin 741 lira ve toprak analizi desteği 1 milyon 627 bin 700 lira olmak üzere, toplam 1 milyar 879 milyon 139 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."





#tarım
#çiftçi
#ekonomi
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