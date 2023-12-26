Bakan Yumaklı duyurdu: Gıda sahtekarlığına 535 milyon liralık ceza kesildi

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünde gıda denetimlerinin en temel süreçlerinden birisi olan analizle alakalı işlemlerin yapıldığını vurgulayan Yumaklı, buranın, Türkiye'nin kamu ve özel sektördeki toplam akredite olmuş 147 laboratuvardan biri olduğu bilgisini paylaştı.
"Halkımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız"
Yumaklı, denetimlerden alınmış numunelerin kamuya ait 40 akredite laboratuvarda analiz edilip incelendiğini aktararak, son 21 yılda hem mevzuat hem de akredite analiz yapma konusunda Türkiye'nin kapasitesinin geliştiğini kaydetti.
Gıda sahtekarlığına karşı verilen mücadelede bu laboratuvarların önemine işaret eden Yumaklı, "Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığıyla oynayanlarla göz açtırmayacağız. Bu konuda herhangi bir tolerans söz konusu değil. Hatta son dönemde bazı şikayetlere konu olan laboratuvarları da incelemeye aldık. Hem kamu hem de özel laboratuvarların şu anda denetimleri söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.
Yılbaşı öncesi 81 ilde eş zamanlı denetim
Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için Bakanlık olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarının altını çizen Yumaklı, bu çabanın sonuçlarını gösterdiğini, özellikle son dönemde vaka sayılarında ya da sonuçlarda gözle görülür ölçüde bir düşüş söz konusu olduğunu ifade etti.