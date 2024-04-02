Bakan Yumaklı duyurdu: IPARD II kapsamında 45 proje 210,6 milyon lira hibe alacak

"IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD II programı 13. başvuru çağrısı kapsamında desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1,2 milyar liraya ulaşmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun."