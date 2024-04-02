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Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu: IPARD II kapsamında 45 proje 210,6 milyon lira hibe alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan 45 projeye 210,6 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Halil Akkoç
11:52 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
İbrahim Yumaklı
İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimi ve üreticileri desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD II programı 13. başvuru çağrısı kapsamında desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1,2 milyar liraya ulaşmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun."

Yumaklı, söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında yaklaşık 380,7 milyon lira tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmış olacağını belirtti.



#IPARD II
#İbrahim Yumaklı
#Hibe
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