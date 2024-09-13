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Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

21:14 - 13/09/2024 Cuma
AA
1 milyar 389 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.
1 milyar 389 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanım desteği 1 milyar 283 milyon 56 bin 181 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 86 milyon 959 bin 649 lira, dane zeytin desteği 14 milyon 867 bin 163 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği 4 milyon 912 bin 7 lira olmak üzere, toplamda 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."



#Tarım ve Orman Bakanı
#Tarımsal destekleme ödemeleri
#İbrahim Yumaklı
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