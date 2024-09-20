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Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Şeker pancarının fiyatı haftaya açıklanacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Şeker pancarının fiyatı haftaya açıklanacak

15:3120/09/2024, Friday
AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatlarının haftaya açıklanacağını belirterek, “Şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak yapıp, açıklamış olacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatının gelecek hafta içinde açıklanacağını duyurdu.


Yumaklı, Ali Ulvi Kurucu Gençik Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Buluşmaları Konya programında, AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdiğini ve ülkeyi ileri devletler seviyesine getirdiğini söyledi.


Türkiye Yüzyılı'nda çok önemli ve büyük hedeflerin olduğuna işaret eden Yumaklı,
"Hedeflerimiz çok büyük ama inancımız hedeflerimizden çok daha büyük. Bu vizyonu çizen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Genel Başkan'ımıza bakarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda 'aşk ile koşan yorulmaz' düsturuyla hep birlikte hareket edeceğiz. Bu düstur bize elbette uzun yolda hiç bitmeyen bir enerji kaynağı olacak inşallah. Türkiye Yüzyılı'nın üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma yolunda çalışmalarımızı 7 gün 24 saat devam ettiriyoruz"
dedi.

"2024 yılı tarımsal ihracatı 35 milyar dolara doğru gidiyor"

Yumaklı, ülkenin gıda arz güvenliği başta olmak üzere, üretimi daha iyi seviyelere getirmek için tarımda sessiz devrimler gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'mizin bundan sonraki on yıllarına etki edecek, bundan sonraki nesillerin çok daha iyi üretim yapmasına sebep olacak; verimli, kaliteli, sürdürülebilir tarımsal üretimler için gece gündüz çabalamaya devam ediyoruz. 40 yıldır konuşulan tarımda üretim planlamasını 2024'ün 1 Eylül'ü itibarıyla hayata geçirmiş olduk. 2024 yılı tarımsal ihracat rakamının 35 milyar dolara doğru gittiğini de buradan belirtmek istiyorum. Tarımsal üretim desteklemeleri artık 3 yıllığına ve üretim sezonu başlamadan önce açıklanmış oldu. Bu da yine ilk olarak yapılanlardan biri. Desteklerin nakdi olarak verilmesi uygulamasını da tekrar yürürlüğe soktuk. En önemlisi de gençlerimizin ve kadınların üretimin içinde olmasını sağlamak adına birçok pozitif ayrımcılık yaptık"


"Şeker pancarı alım fiyatları açıklanıyor"

Konyalı çiftçilerin şeker pancarı alım fiyatına ilişkin beklentisine de dikkati çeken Yumaklı,
"İnşallah önümüzdeki hafta içinde şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak belirleyip açıklamış olacağız"
ifadesini kullandı.

"Su konusu çok önemli"

Yumaklı, suyun hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Elimizdeki suyu kullanmakla alakalı eğer yapılması gerekenleri yapmazsak çok değil, sadece 5-6 sene sonra bugünkünden çok daha farklı ve istemeyeceğimiz sonuçları görebiliriz. Sulama konusundaki davranış biçimlerimizden bahsediyorum. Bir tarafta vahşi sulama, bir tarafta damla sulama. Devlet damla sulama yatırımlarının yarısını üreticilerimize veriyor. Sulama kanallarını, kapalı sulama sistemlerine çevirmek için bütçesinin büyük bir kısmını harcamaya devam ediyor.

Belediyelerimizin kayıp kaçak konusunda ulusal su kurulu başta olmak üzere çok yoğun çalışmalar var. Sanayimizin kullandığı gri su dediğimiz suyu arıtarak tekrar üretim proseslerinde bir daha bir daha kullanılması da yine suyun yönetiminin en önemli unsurlarından bir tanesi. 1313 metreküplük kişi başına düşen suyla su stresi altında olan bir ülkeyiz. Eğer suyumuzu yönetmezsek 1000 metreküpün altına düştüğünde kategori olarak su fakiri olan ülkeler arasına girmemiz işten bile değil. Yani su konusu çok önemli"


#İbrahim Yumaklı
#Konya
#Şeker Pancarı

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