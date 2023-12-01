Bakan Yumaklı 'Fahiş fiyata geçit yok' diyerek duyurdu: Zeytinyağı üretim ve satış merkezlerini denetlemeye başladık

ı, "Önceliğimiz gıda arz güvenliğini sağlamak. Hem ülkemizin ihtiyacı olan, vatandaşımızın ihtiyacı olan gıdasının üretimini sağlamak ve bunun sürekliliğini temin etmek. Hem ihracatımızla alakalı kısmını da yine üretimini sağlamak. Bunun dışında yine ülkemize gelen 50 milyonun üzerinde turist var. Onlarında üretimden ihtiyacımız olan kısmını yine sağlamak. Velhasıl üretimle alakalı kısım ve bunun sürdürülebilirliği bizim odak noktamız. Fiyatlama konusunda elbette birçok unsur var. Bunların arasında en önemli kısmı şu; çiftçimizin üretmiş olduğu üründen herhangi bir şekilde zarar etmesini biz hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bununla ilgili içeride de söyledim, 64 milyar lira bu yılın sonu itibariyle çiftçimize destek verilmiş olacak. Bu önümüzdeki yıl da bu rakam yaklaşık 91 buçuk milyar lira olacak. Çiftçimizin üretmeye devam etmesi ile alakalı onun üretiminden elde etmiş olduğu üründen zarar etmemesi ile alakalı her türlü tedbiri alıyoruz. Ancak söylemiş olduğunuz kısım üretimin ve çiftçinin oluşturduğu bir husus değil. Bunun içerisinde birçok unsur var. Taşıma maliyetleri, işçilik maliyetleri, enerji var. Bunlar da bir noktada anlaşılabilir. Bizim kabul etmediğimiz ve ısrarla üzerinde durduğumuz Ticaret Bakanımızın da çok sık açıkladığı en son sayın Cumhurbaşkanımızın da net bir şekilde ifade ettiği husus fahiş fiyat ve stoklama davranışları. Bu söylediklerinizin içerisinde bunlar varsa bunların üzerine gidiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile bizim aramızda çok geçişken süreçlerimiz de var. Bu süreçleri de birlikte yönetiyoruz. Bu hususta örneğin herhangi bir ürün üretildiği andan itibaren artık pazara gideceği esnada 3 lira diyelim ama daha sonra rafa gittiğinde unun 10 katı kadar bir maliyet üzerine bindiriliyorsa bu normal değil. İşte bütün bu süreçlerin hepsine bakıp gereğini yapıyoruz. Gereğini yapmaya da devam edeceğiz. Ben buradan çok kıymetli üreticilerimizin emekleriyle alakalı onların kazançlarını geriye götürecek hiçbir şeye izin vermeyeceğimizi söylemek isterim. Üreticimizi korurken de biz aynı zamanda tüketicimizi de kollamak zorundayız. Buradaki emeği kendi menfaatleri uğruna olması gerekenden daha fazla bir fiyatlama davranışıyla tüketicinin de aynı şekilde zarar görmesini sağlayacak hiçbir davranışa da izin vermeyeceğiz. Bunu hükümet olarak, bakanlıklar olarak buradan tekrar ifade etmek istiyorum"