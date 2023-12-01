Bakan Yumaklı 'Fahiş fiyata geçit yok' diyerek duyurdu: Zeytinyağı üretim ve satış merkezlerini denetlemeye başladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
3'üncüsü düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Düzenlenen tarım zirvesinde tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği hakkında birçok konu ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı zirve sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Üreticimizi korurken de biz aynı zamanda tüketicimizi de kollamak zorundayız'
"Geçen yıldan hiç elimizde bir ürün olmadığını varsaysak bile bu yıl üretilecek olan ürün bizim tüketimimiz için yeterli"
Gündemde olan zeytinyağı üretimi konusunda kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Bakan Yumaklı, "Ülkemizde çok rekor bir zeytin hasadı oldu. Bundan da 422 bin tonluk zeytinyağı üretimi yapıldı. Bizim ülkemizin zeytinyağı ihtiyacı yıllık 160 bin ile 180 bin ton arasında. Bu yıl düştü denilen rekolteden elde edilen zeytinyağı miktarı 180 bin ton olacak. Yani geçen yıldan hiç elimizde bir ürün olmadığını varsaysak bile bu yıl üretilecek olan ürün, bizim tüketimimiz için yeterli. Peki neden bu durum ortaya çıktı? Çünkü kurumlardan birisi hiç dolaşımı olmayan, son derece az bir ürünün fiyatını sanki ortalama zeytinyağı fiyatıymış gibi açıkladığı andan itibaren biraz önce söylediğim her fırsatı değerlendirmek ile alakalı kendisine yol arayanlara açıkçası bir alan açılmış oldu. Daha sonrasında ilgili kurumlar Zeytinyağı Konseyi, biz herhangi bir arz güvenliği ile ilgili sorun olmadığını, ülkemizde yeteri kadar zeytinyağının olduğunu ve hatta fazlamız olduğunu belirtti. Diğer kurum da ben öyle kastetmemiştim aslında benim bahsetmiş olduğum ürün fiyatı bizim hiç almadığımız bir ürünün fiyatıydı gibi bir açıklama yaptı. Buradaki garabeti görüyorsunuz. Dolayısıyla bu tür şeylere de izin verilmeyeceğini belirtmek isterim. Zeytin ve zeytinyağı konusu bu kadar gündemdeyken olunca diğer kötü niyetlilere de gün doğmuş oldu. Biz hafta başından itibaren 7 bin 500 arkadaşımızla rutin denetimlerimizin dışında zeytinyağı üretim ve satış merkezlerini denetlemeye başladık. Bununla alakalı da denetimlerimiz devam edecek. Bu sıra dışı denetimlerimiz ağustos ayından bu yana farklı sektörlerde devam ediyordu zaten. Toplu yemek tüketim yerleri, et ve süt ürünlerinin satıldığı yerler, unlu mamullerin satıldığı yerler gibi. Bu haftadan itibaren de 3 hafta süreyle gerektiği zamanda daha da uzatılacak bu süre. Bunu uzatacağız ve arkadaşlarımız vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı kasıtlı olanların ortaya çıkarılması ve bunların engellenmesi için denetimlerini sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.