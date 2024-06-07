Bakan Yumaklı: Gıdaya ilişkin barkodla bilgi sahibi olunabilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da katıldığı Gıda Güvenliği Günü etkinliğinde, gıda denetimlerine ve son bir yılda bu konuda yapılan çalışmalara ait bilgi vererek, "Eş zamanlı sektörel gıda denetimleri başlattık. Biz en önemli gıda denetimcisinin vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz. Etiketlerde yanıltıcı görsel ve ifadelerin kullanımı yasaklandı." dedi.
"Tarımcebimde uygulamasına yapılan denetimler de yansıtıldı"
İlk kez buradan yeni bir uygulamayı tanıtmak istediğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: