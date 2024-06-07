Bakan Yumaklı: Gıdaya ilişkin barkodla bilgi sahibi olunabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ile ticaret hacmine ilişkin, "İkili ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak. Tabii bu rakamın potansiyelimizin çok çok altında olduğunu inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elbette daha gidecek çok yolumuz var. Siyasi alanda mevcut irade ve ivmeden hareketle ticari potansiyelimizden daha fazla istifade etmemiz gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.