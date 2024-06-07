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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Gıdaya ilişkin barkodla bilgi sahibi olunabilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı etkinlikte vatandaşların da gıda denetimine katılımı için gerçekleştirilen uygulamayı tanıttı. Yumaklı "Gıda alışverişi yapacağınız yere gittiniz, o işletmenin ne zaman denetlendiğine dair bu barkodla bilgi sahibi olabilirsiniz" dedi.

11:57 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 12:03 - 7/06/2024 Cuma
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da katıldığı Gıda Güvenliği Günü etkinliğinde, gıda denetimlerine ve son bir yılda bu konuda yapılan çalışmalara ait bilgi vererek, "Eş zamanlı sektörel gıda denetimleri başlattık. Biz en önemli gıda denetimcisinin vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz. Etiketlerde yanıltıcı görsel ve ifadelerin kullanımı yasaklandı." dedi.


"Tarımcebimde uygulamasına yapılan denetimler de yansıtıldı"


İlk kez buradan yeni bir uygulamayı tanıtmak istediğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:


Tarımcebimde uygulamasında denetimler de yansıtıldı. Vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden uygulamayı açarak, bulunduğu işletmede en son denetimin ne zaman yapıldığı gibi ayrıntılara ulaşabilecek. Denetim bilgilerine bu uygulamadan ulaşabilirsiniz. Gıda alışverişi yapacağınız yere gittiniz, o işletmenin ne zaman denetlendiğine dair bu barkodla bilgi sahibi olabilirsiniz.



#İbrahim Yumaklı
#tarım
#Ankara
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