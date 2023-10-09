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Ekonomi

Bakan Yumaklı 'Kaynaklarımıza kazandırılacak' diyerek duyurdu: Tekrar düğmeye basacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı "Sektörden gelen talebi değerlendirerek, özellikle uygun alanlarda istiridye yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz. Bu sayede Marmara ve Karadeniz'de doğal olarak var olan ancak nesli tehlikeye girmiş istiridye, tekrar kaynaklarımıza kazandırılacak." dedi.

14:16 . 9/10/2023 Pazartesi
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Çift kabuklulardan olan ve deniz suyunu organik temizleyip, yem ve tatlı su tüketmeyen midye yetiştiriciliğinin 2015 yılında başlatıldığını, halihazırda yılda 5 bin 500 ton üretim gerçekleştirildiğini aktaran Yumaklı, "Su ürünleri yetiştiriciliği alanında ülkemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek amacıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında, midye yetiştiriciliğinde önemli bir yol katettik. Teşvik kapsamına aldığımız midye yetiştiriciliği için destekleme ödemesi yapıyoruz. Bununla birlikte ülkemizde halen Sinop, Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale ilerimizde yapılan midye yetiştiriciliğinde 50 bin tonluk kapasiteye ulaştık. Bu kapasitemizi kullanmak ve üretim miktarımızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. 

'Üretimin başlaması için düğmeye basacağız'

Dünya su ürünleri pazarında önemli bir yere sahip diğer bir ürünün istiridye olduğunu kaydeden Yumaklı, tatlı su tüketmeyen istiridyenin de yem verilmeden yetiştiriciliğinin yapılabildiğine dikkat çekti. Yumaklı, istiridye yetiştiriciliğinde Fransa başta olmak üzere İspanya, Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın önemli bir pazar payına sahip olduğuna işaret ederek, "Sektörden gelen talebi de değerlendirerek özellikle uygun alanlarda istiridye yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz. Bu sayede Marmara ve Karadeniz'de doğal olarak var olan ancak nesli tehlikeye girmiş istiridye, tekrar kaynaklarımıza kazandırılacak. İhracatta önemli bir rakamı yakaladığımız balıkta olduğu gibi diğer su ürünlerinde de yetiştiriciliğimizi geliştirerek ülkemize gelir kazandırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliği ile Çift Kabuklu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın çıktılarını değerlendirip Bakanlık olarak yol haritamızı oluşturacağız ve en kısa zamanda ülkemizde de istiridye üretiminin başlaması için düğmeye basacağız" açıklamasında bulundu. 


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre; dünyada 6 milyon ton üretime sahip istiridye yetiştiriciliğinin, 9 milyar dolarlık pazarı bulunuyor. Başlatılan çalışmalar doğrultusunda, Türkiye'de 5 yıl içinde 10'un üzerinde üretim çiftliği kurulması ve buralarda 5 ila 10 bin tonluk üretim yapılması öngörülüyor. Türkiye'nin bu üretimden gelirinin, 100 milyon dolara yaklaşabileceği değerlendiriliyor.


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#istiridye
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