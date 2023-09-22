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Ekonomi

Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Tarımsal destek ödemeleri bugün yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Yumaklı paylaşımında; "1 milyar 484 milyon 15 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
11:58 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 484 milyon 15 bin Türk lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.



Açıklamada verilen bilgiye göre, söz konusu ödemelerin 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 lirası süt, 162 milyon 741 bin 597 lirası bireysel sulama sistemleri, 63 milyon 24 bin 409 lirası Uzman Eller Projesi, 60 milyon 849 bin 618 lirası hayvan hastalıkları tazminatı, 43 milyon 360 bin 25 lirası kırsal kalkınma yatırımları ve 4 milyon 16 bin lirası düve alım desteğine ayrıldı.


Süt desteği ödemesi TC kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için 29 Eylül saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.


Diğer desteklemeler tek dilim halinde ödenecek.

Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor
Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihtiyacı olan ülkelere 33 milyon tona yakın hububat gibi gıda ürünlerinin "Tahıl Koridoru" vesilesiyle ulaştırıldığını söyledi. Yumaklı, "Güçlü lider, güçlü Türkiye" vurgusunu boşuna yapmadıklarını belirterek; "Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin en önemli unsuru söylendiğinde onun mutlaka gerçekleşiyor olması. Elbette Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda biz de güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek bu düsturla hareket ediyoruz. Bu minvalde herkesin de bildiği ve artık kabul ettiği haliyle savunma sanayimiz kadar önemli tarımsal üretimi de önceliyoruz. Ana karargahımız da elbette illerimiz" ifadelerini kullandı.


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#tarımsal destek
2 saat önce
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