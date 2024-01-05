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Ekonomi

Bakan Yumaklı paylaştı: 391 milyon liralık kredi desteği yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de kurulan dünyanın en büyük jeotermal organize tarım bölgesine ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, 2023 yılında tüzel kişilik kazandırılan OTB sayısının 39'a yükseltildiğini belirterek 391 milyon TL kredi desteğinin sağlandığını açıkladı.

13:06 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 13:09 - 5/01/2024 Cuma
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgesine (OTB) ilişkin verileri paylaştı.


'Aralıksız üretim yapıyoruz"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Organize tarım bölgeleriyle üretimimize güç katmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de kurduğumuz dünyanın en büyük jeotermal sera OTB'si ile birlikte 2023 yılında tüzel kişilik kazandırdığımız OTB sayısını 39'a yükselttik. Enerjimizi doğadan alıyor, aralıksız üretim yapıyoruz"
dedi. 

Yumaklı ayrıca; altyapısı tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulan OTB sayısının 12'ye çıkarıldığını, 6 OTB'nin inşası için 391 milyon lira kredi desteği sağlandığını açıkladı.






#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#kredi
#destek
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