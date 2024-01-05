Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününe ait başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar altının yeni günde fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını, altının gramının hangi seviyede olduğunu merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum..