Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgesine (OTB) ilişkin verileri paylaştı.
'Aralıksız üretim yapıyoruz"
'Aralıksız üretim yapıyoruz"
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Organize tarım bölgeleriyle üretimimize güç katmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de kurduğumuz dünyanın en büyük jeotermal sera OTB'si ile birlikte 2023 yılında tüzel kişilik kazandırdığımız OTB sayısını 39'a yükselttik. Enerjimizi doğadan alıyor, aralıksız üretim yapıyoruz"
dedi.
Yumaklı ayrıca; altyapısı tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulan OTB sayısının 12'ye çıkarıldığını, 6 OTB'nin inşası için 391 milyon lira kredi desteği sağlandığını açıkladı.
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2 saat önce