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Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuzda faaliyete başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’da faaliyete başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısının 123’e ulaştığını açıkladı. Bakan Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktararak bu yıl itibariyle Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısının 123’e ulaştığını açıkladı. Bakan Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Selçuk, “İlk kez, 2018 yılının sonunda uygulamaya koyduğumuz Gündüzlü Bakım Merkezleri sayımız bugün itibariyle 123’e ulaştı. Normalleşme takvimiyle birlikte, gerekli tedbirleri sağlayarak, bu merkezlerimizde engellimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

  • Gündüzlü Bakım Merkezlerinin, engellisine bakan ‘adanmış hayatlara bir nefes’ olması amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Engellisine evde bakmakta olan ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırmalarını sağlayarak rahatlatılması, engellimizin de sosyal hayata daha aktif katılması temel amacımız” diye konuştu.

Bakan Selçuk, Gündüz Bakım Merkezlerinde engellilerin engel gruplarına cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre oluşturulmuş olan etkinlik salonlarında merkezde görevli usta öğreticiler, mesleki personel ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını da belirtti.

Engelliler için tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktivitelerin de bu merkezler tarafından engelliler için sunulduğunu da söyleyen Selçuk, Gündüz Bakım Merkezleri modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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