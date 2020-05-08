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Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin video paylaştı Bugün başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin video paylaştı: Bugün başladı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin video paylaştı: Bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin nasıl olacağına ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Selçuk yaptığı açıklamada "Koronavirüsün çalışma hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, işçimizi, işverenimizi ve istihdamı korumak temel amacımız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını belirterek, "Koronavirüsün çalışma hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, işçimizi, işverenimizi ve istihdamı korumak temel amacımız." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda da istihdamın korunmasının amaçlandığı kaydedilerek, ödemelere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize Nakdi Ücret Desteği vereceğiz. Bu kapsamda çalışanın ücretsiz izinde olduğu dönem için aylık bin 177 liralık ödeme doğrudan işçinin kendisine yapılacak. Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından ilgili dönemi takip eden ayın 8'inden itibaren ödenecek."

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