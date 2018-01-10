Bakan Zeybekçi: Dördüncü defa tutturamayacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank'ın 2017 faaliyet sonuçları ve 2018 hedeflerine ilişkin toplantıda açıklamalarda bulundu.

2018'DE HER AY REKOR KIRACAĞIZ

İhracat rakamları ile ilgili konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ay sonu açıklanacak ihracat rakamları ile birlikte 2018'de her ay rekor kırılacağını belirterek şöyle konuştu;

''Tarihi rekorumuz geçtiğimiz hafta cumartesi günü tarih oldu, 12 aylık süreçte 157,6 milyar doları aştık. Ay sonu itibarıyla bu rakam çok daha üst seviyelerde olacak. Hızlı şekilde hedefimiz olan 169 milyar dolara adım adım ulaşacağız."

4. DEFA TUTTURAMAYACAK

Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme tahminlerine ilişkin de konuşan Bakan Zeybekci, ''Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize etti, 6,7'ye çıkardı. Dördüncü defa revize ediyor. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak." dedi.

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