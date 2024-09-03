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Ekonomi

Bakanı Yumaklı 'Yenileri eklenecek' diyerek duyurdu: Hüyük çileği AB tarafından tescillendi

Hüyük çileği Avrupa Birliğinden (AB) tescil alan 25'inci ürün oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor" dedi.

11:01 - 3/09/2024 Salı
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hüyük çileğinin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili açıklama yaptı.


Yumaklı,
"Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor"
ifadesini kullandı.

Hüyük çileğinin AB'den coğrafi işaret tescili 25'inci ürün olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor. Konya'nın ilk, ülkemizin 25'inci AB'den tescil alan ürünü Hüyük çileği oldu. Çok kısa zaman sonra listeye yenileri de eklenecek"



#Avrupa Birliği
#coğrafi işaret
#Hüyük çileği
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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