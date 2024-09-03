Bakanı Yumaklı 'Yenileri eklenecek' diyerek duyurdu: Hüyük çileği AB tarafından tescillendi

Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden ticaret savaşlarında yeni bir perde aralandı. Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında AB'den ithal taze peynir, lor ve rokfor peyniri gibi bazı süt ürünlerinin inceleneceği belirtilerek yerli endüstride oluşan zararın tespit edileceği aktarıldı. Çin'in söz konusu kararının AB'nin sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.