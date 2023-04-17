Bakanlar İstanbul Finans Merkezi'ni değerlendirdi: İstanbul finans üssü olacak

İstanbul Finans Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış töreninde açıklamalarda bulundu.





Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:





Bugün Türkiye Yüzyılı'nın lideri Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemizi ekonomi üssü yapacak, çağ başlatacak İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.





550 yıl sonra dünya ticaretinin merkezi olacak bu büyük eseri insanlığa sunmanın haklı mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Bu güzide eserle İstanbul'u finansın merkezi yapan, Türkiye Yüzyılı'nı başlatan Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.









"Londra ve New York ile rekabet edecek"

3 milyon 380 bin metrekare inşaat alanına sahip yatırım değeri olarak 65 milyar lirayı bulan İFM ülkemizi dünyayla yarışır hale getirecek. Londra ve New York gibi finans merkezleriyle rekabet edebilir konuma taşıyacak.





2100 kişilik talimatlarınızla kongre salonu yapalım demiştiniz. 2100 kişilik kongre merkezini Anadolu Yakası'na kazandırıyoruz.





Buraya gelen çalışan 100 bin kişiye hizmet veren finans sektörümüze otopark Trafik sorununu çözecek. Ümraniye Kadıköy hattında bağlantı planladık, İFM altında metro inşaatı yürüyor. Buradaki çalışanlarımızın bölgemizin ihtiyaçlarını giderecek cami, yeşil alan, okulları içinde barındırıyor. Finansın merkezinin tasarımında mimarlık tarihimizin Mimar Sinan'ın formlarını kullandık.





Bu eserimizin tasarımında bir yüzü Kapalıçarşı'ya batıya bakarken diğer yüzü de Anadolu'muza Ulu Camimize bakmaktadır. Özel tasarımcılarımızla çalışılmış ve geleneklerimizle bezenmiş finansımızın da kalbi atacaktır. Daha nice dev eserlerimizi Cumhurbaşkanımız liderliğinde kazandırmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta eser siyaseti diyeceğiz. 15 Mayıs sabahına uyanacağız. 15 Mayıs sabahı bekleyen depremzede kardeşlerimiz var. Dün 77. gününde 100 bin konutun temelini atan Türkiye.





Fikirtepe'de milyonlarca kardeşimizi ilgilendiren ve doğrudan 60 bin kardeşimize hak sahipliği sürecini yürüttüğümüz töreni yapıyoruz. Sözümüzü yükseltmiyor, eserlerimiz sözümüzün önünde duruyor.





15 Mayıs sabahı da kaldığımız yerden eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Medeniyet birikimimizi geleceğe taşıyarak finansal anlamda da ülkemizin refahını artıracak eşsiz yatırımı kazandıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.





Sayın Berat Albayrak, Lüfti Elvan'a, Nureddin Nebati'ye BDDK, SPK, Merkez Bankası'na burada çalışan mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.









"15 yılda milli gelire 130 milyar dolar katkı sağlayacak"

İstanbul Finans Merkezi'ni değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,





"2036 yılı itibarıyla, İstanbul Finans Merkezi'nin ülkemizin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağını ve 15 yıl içerisinde Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya yapacağı toplam katkının da yaklaşık 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz.





Bu 15 yıl içerisinde, Merkezin toplamda 102 bin ek nitelikli istihdam oluşturmasını da hedefliyoruz.





İFM'yi rekabetçi kılmak için çeşitli indirim, istisna ve vergi avantajları sağlıyoruz. Bu teşviklere ilave olarak, ekosistemin tamamlayıcı unsurlarını kapsayan Katılım Finans Strateji Belgesi’ni yayımladık. Katılım Finans Strateji Belgesi, 2022-2025 döneminde katılım finansı tüm sektörleriyle geliştirmeye yönelik oluşturduğumuz yol haritasını içeriyor." dedi.











