Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakanlık açıkladı Kapalı alanlardaki fuarlar 1 Eylülden itibaren açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık açıkladı: Kapalı alanlardaki fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı. Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kapalı fuar alanları 1 Eylül'den itibaren koronavirüs önlemleri çerçevesinde yeniden açılıyor.
Kapalı fuar alanları 1 Eylül'den itibaren koronavirüs önlemleri çerçevesinde yeniden açılıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında açılışı ertelenen kapalı alandaki fiziki fuarlar yeniden açılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan haberi son dakika olarak duyurdu. Salgın sürecinde kapalı olan kapalı fuar alanları 1 Eylül'den itibaren virüs önlemleri kapsamında açılacak. Fuarların açılış çalışmaları 1 Temmuz'da başlamıştı.

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak
KORONAVİRÜS
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak

İnternet kafeler 1 Temmuz'da açılıyor
KORONAVİRÜS
İnternet kafeler 1 Temmuz'da açılıyor

Pekcan, fuarlarda alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak.

AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı
OYNAT 00:59
AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.

Camiler 12 Haziran'da ibadete açılıyor
KORONAVİRÜS
Camiler 12 Haziran'da ibadete açılıyor

  • Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak.

Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
OYNAT 00:00
Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
Mutlu yuva hayali kuran binlerce çiftin merakla beklediği düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı. Fakat düğünlerin olmazsa olmazı kol kola çekilen halaylar, takı merasimleri, toplu fotoğraf çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün gözükmüyor. Tedbirler kapsamında düğünlerin nasıl olacağını gelin birlikte inceleyelim.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Lunaparklar 6 Temmuz'dan itibaren açılıyor
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Lunaparklar 6 Temmuz'dan itibaren açılıyor

Abone Ol Google News
Her şey 10 lira için

Her şey 10 lira için

İstanbul yollarındaki büyük tehlike.
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih vererek "Çaba içindeyiz" dedi.
Beton beton diyenlere Bakan Albayraktan cevap: Avrupa ve Orta Doğuda bir ilk

Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye sokak dezenfektanı ihraç ediliyor.

Muharrem İnce-Yaşar Okuyan kavgası büyüyor.

​​Demba Ba, tüm dünyanın Çin'in uyguladığı baskıya ses çıkarması için çağrıda bulundu.

İnsanlık ölmemiş

İnsanlık ölmemiş

Çarptığı aracın sahibini bulamayınca not bıraktı.

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
9 ile kritik uyarı!

9 ile kritik uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.