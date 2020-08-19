Bakanlık açıkladı: Kapalı alanlardaki fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı. Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak" açıklamasında bulundu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında açılışı ertelenen kapalı alandaki fiziki fuarlar yeniden açılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan haberi son dakika olarak duyurdu. Salgın sürecinde kapalı olan kapalı fuar alanları 1 Eylül'den itibaren virüs önlemleri kapsamında açılacak. Fuarların açılış çalışmaları 1 Temmuz'da başlamıştı.
Pekcan, fuarlarda alınacak önlemleri şöyle sıraladı:
Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak.