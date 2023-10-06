Bakanlık açıkladı: Yayıncılık sektörüne verilen destek 150 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı desteğin 150 milyonu aştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphanelerine kitap alımları için yayın seçme kurulu bu yıl ikinci kez toplandı. Kurulun 2023 yılında düzenlediği ikinci toplantıda 626 yayıncının 4 bin 345 eserinden toplam 680 bin adetin temini için 35 milyon liralık satın alma kararı verildi.
Birinci dönem de dahil edildiğinde bu yıl sadece merkezi kitap alımları için ayrılan kaynak miktarı 73 milyon liraya ulaştı.
Bakanlığın yerinden kitap alımları, süreli yayın alımları ve çeşitli elektronik yayın formatlardaki alımlarla birlikte yayın alım desteği miktarı 115 milyon liraya ulaştı.
Uluslararası fuar katılım, çeviri ve eser üretimi destekleri de eklendiğinde 2023 yılında bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı destek 150 milyonu aştı.
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1 saat önce