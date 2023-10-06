|
Ekonomi

Bakanlık açıkladı: Yayıncılık sektörüne verilen destek 150 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı desteğin 150 milyonu aştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uluslararası fuar katılım, çeviri ve eser üretimi destekleri de eklendiğinde 2023 yılında bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı destek 150 milyonu aştı" ifadeleri kullanıldı.

11:06 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı desteğin 150 milyonu aştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphanelerine kitap alımları için yayın seçme kurulu bu yıl ikinci kez toplandı. Kurulun 2023 yılında düzenlediği ikinci toplantıda 626 yayıncının 4 bin 345 eserinden toplam 680 bin adetin temini için 35 milyon liralık satın alma kararı verildi.

Birinci dönem de dahil edildiğinde bu yıl sadece merkezi kitap alımları için ayrılan kaynak miktarı 73 milyon liraya ulaştı.
Bakanlığın yerinden kitap alımları, süreli yayın alımları ve çeşitli elektronik yayın formatlardaki alımlarla birlikte yayın alım desteği miktarı 115 milyon liraya ulaştı. 
Uluslararası fuar katılım, çeviri ve eser üretimi destekleri de eklendiğinde 2023 yılında bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı destek 150 milyonu aştı.





#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#yayıncılık
#destek
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika... Şenol Güneş istifa etti