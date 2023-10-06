Bakanlık açıkladı: Yayıncılık sektörüne verilen destek 150 milyonu aştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphanelerine kitap alımları için yayın seçme kurulu bu yıl ikinci kez toplandı. Kurulun 2023 yılında düzenlediği ikinci toplantıda 626 yayıncının 4 bin 345 eserinden toplam 680 bin adetin temini için 35 milyon liralık satın alma kararı verildi.