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Ekonomi Bakanlık duyurdu 18 ilaç daha geri ödeme listesinde
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık duyurdu: 18 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, biri kanser olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonun yapmış olduğu toplantı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını söyledi.

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Biri kanser, ikisi kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılacak

Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 265'e ulaştığını söyledi. Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında biri kanser, ikisi kas- iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.

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