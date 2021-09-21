Ekonomi Bakanlık harekete geçti Önce bindir sonra indir reklama yasak geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık harekete geçti: Önce bindir sonra indir reklama yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı önce bindirim yapılıp sonra indirime gidilerek vatandaşı aldatmaya yönelik fiyat oyunlarına karşı harekete geçti. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklik ile önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamlar önlenecek. Bunun için indirim oranı hesaplanırken, ürünün son bir aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatı esas alınacak.

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Bakanlık harekete geçti: Önce bindir sonra indir reklama yasak geliyor
Foto/arşiv

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ‘İndirimli satış reklamları’ başlıklı 14’üncü maddesinde önemli bir değişiklik yapılıyor.

FİYAT OYUNUNA SON VERİLECEK

Maddenin eski halinde indirim oranı hesaplanırken ürünün bir önceki fiyatının esas alınması öngörülüyordu. Ancak bu durum, satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yapmasına yol açıyordu. Bu aldatmanın önüne geçilebilmesi için, Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; indirim oranı belirlenirken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatının esas alınması hükme bağlandı. Bu konuya ilişkin ispat külfeti de reklamı verene ait olacak.

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KREDİ HESAPLAMADA DETAYLI TABLO ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğin, “Finansal hizmetlere ilişkin reklamlar” başlıklı 25’inci maddesine eklenen bir fıkra ile kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde, toplam maliyet, geri ödeme gibi koşulların kolayca görülebilecek şekilde belirtilmesi zorunluluğu getiriliyor. Açılır ekranda veya tüketicilerin yönlendirileceği ayrı bir internet sitesinde, kredinin türü, vadesi, faiz oranı, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri, geri ödeme koşulları gibi hususlar da yer alacak.

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Yönetmeliğe ‘Sıralama içeren reklamlar’ başlıklı 25/A maddesi ekleniyor.

İnternet ortamında satışa sunulan mal ve hizmetin fiyat, nitelik gibi konularda karşılaştırılarak sıralama yapılması halinde, sıralamanın hangi kritere göre yapıldığı, tüketicilerin kolayca görebilecekleri bir yerde açıkça belirtilecek. Yönetmeliğe, tüketici değerlendirmeleri başlıklı 25/B maddesi ekleniyor. Bu madde ile internet ortamında ürüne ilişkin yapılan yorumların yayınlandığı alanda yer alması gereken zorunlu bilgilere açıklık getiriliyor.

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