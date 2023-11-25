Bakanlıklar ve kurumların 2024 bütçesi belirlendi: Aslan payı eğitimde

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda bakanlıklara ait bütçe sunumları tamamlandı.





2024 yılı bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi oldu ve görüşmeler toplamda 36 gün sürdü.





2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.





Bütçe teklifi 11 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. "Bütçe maratonu", 11-22 Aralık tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu'nda sürecek.





Bütçe takvimine göre, bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün devam edecek.





Meclis'in bütçe maratonu, 22 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.









2024 bütçesinde 11 trilyon 89 milyar TL gider görülüyor





2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi, 17 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu. 2024 bütçesinde 8 trilyon 437 milyar TL gelir, 11 trilyon 89 milyar TL gider öngörülüyor.





En büyük pay eğitime ayrıldı





Merkezi Yönetim Bütçesinde yüzde 14,6 oranıyla en büyük payın eğitime ayrıldığı görüldü. 2023 yılı bütçesinde 887 milyar TL olan eğitim harcamalarına ayrılan kaynak 1 trilyon 615 milyar TL’ye çıkarılıyor.





Sosyal yardım ve destekler için 497 milyar TL kaynak ayrılıyor.





Tarım için 384 milyar TL ve reel sektör destekleri için 376,5 milyar TL ödenek öngörüldü. Bütçe kanun teklifinde savunma ve güvenlik için ayrılan bütçe 1 trilyon 113,5 milyar TL oldu. Mahalli idarelere ayrılan kaynak 2023’te 520 milyar TL iken, 860 milyar TL’ye çıkarıldı.





Bakanlıkların sundukları bütçe rakamları





Türkiye Büyük Millet Meclisi: 9 milyar 536 milyon 586 bin lira





Cumhurbaşkanlığı: 12 milyar 283 milyon 843 bin lira





Anayasa Mahkemesi: 558 milyon 799 bin lira





Yargıtay: 2 milyar 91 milyon 537 bin lira





Danıştay: 1 milyar 680 milyon 171 bin lira





Hakimler ve Savcılar Kurulu: 759 milyon 957 bin lira





Sayıştay: 2 milyar 331 milyon 746 bin lira





Adalet Bakanlığı: 198 milyar 703 milyon 54 bin lira





Milli Savunma Bakanlığı: 440 milyar 496 milyon 960 bin lira





İçişleri Bakanlığı: 76 milyar 295 milyon 436 bin lira





Dışişleri Bakanlığı: 31 milyar 373milyon 647 bin lira





Hazine ve Maliye Bakanlığı: 4 trilyon 564 milyar 413 milyon 425 bin lira





Milli Eğitim Bakanlığı: 1 trilyon 92 milyar 129 milyon 668 bin lira





Sağlık Bakanlığı: 732 milyar 562milyon 378 bin lira





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 369 milyar 82 milyon 37 bin lira





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 334 milyar 349 milyon 925 bin lira





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 48 milyar 323 milyon 76 bin lira





Kültür ve Turizm Bakanlığı: 38 milyar 964 milyon 106 bin lira





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 78 milyar 995 milyon 69 bin lira





Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 271 milyar 741 milyon 383 bin lira





Ticaret Bakanlığı: 38 milyar 501 milyon 707 bin lira





Gençlik ve Spor Bakanlığı: 171 milyar 3 milyon 724 bin lira





Tarım ve Orman Bakanlığı: 283 milyar 124 milyon 800 bin lira





Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: 286 milyon 61 bin lira





Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı: 17 milyar 447 milyon 418 bin lira





Jandarma Genel Komutanlığı: 189 milyar 693 milyon 588 bin lira





Sahil Güvenlik Komutanlığı: 11 milyar 517 milyon 337 bin lira





Emniyet Genel Müdürlüğü: 305 milyar 479 milyon 702 bin lira





Diyanet İşleri Başkanlığı: 91 milyar 824 milyon 805 bin lira





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 671 milyar 317 milyon 160 bin lira





Gelir İdaresi Başkanlığı: 32 milyar 104 milyon 510 bin lira





Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 8 milyar 16 milyon 971 bin lira





Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 3 milyar 592 milyon 599 bin lira





Göç İdaresi Başkanlığı: 21 milyar 631 milyon 742 bin lira





Avrupa Birliği Başkanlığı: 4 milyar 646 milyon 786 bin lira





Devlet Arşivleri Başkanlığı: 857 milyon 823 bin lira





İletişim Başkanlığı: 4 milyar 126 milyon 595 bin lira





Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı: 1 milyar 9 milyon 146 bin lira





Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 217 milyar 183 milyon 338 bin lira





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 625 milyar 780 milyon 424 bin lira





İklim Değişikliği Başkanlığı: 178 milyon 814 bin lira





Toplam: 11 trilyon 89 milyar 37 milyon 425 bin lira











