Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bin kişilik özel birim

İşsizlik, enflasyon ve büyüme gibi kritik hedeflerin yanı sıra tasarruf ve gelir arttırıcı adımların da yer aldığı 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nda özellikle devletin en büyük gelir kaynağı olarak bilinen vergi sistemine de odaklanıldı.

Etkinliği olmayan kaldırılacak

Yeni planda devlet gelirlerinin artırılmasına yönelik tedbirler alınırken, vergide etkin tahsilat ve kayıt dışılığı azaltmak için vergi süreçlerinde önemli iyileştirmeler de yapılacak. Etkinliği kalmamış olan istisna, muafiyet ve indirimler ise kademeli olarak kaldıracak.

Bakanlıkta vergi merkezi kurulacak

Ayrıca süreçleri etkin yönetmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Büyük Vergi Veri Analiz Merkezi de kurulacak. Bu merkez, devletin tüm birimlerinden veri toplayarak, çapraz sorgulamalar yapıp vergideki kayıt dışı alanları ortaya çıkararak etkin vergi dönüşümü için bu alandaki şirketlerin üzerine gidecek. Yeni kurulacak merkezde vergi tahsilatı ve denetiminde ileri analitik yöntemler de kullanılarak süreçlerdeki etkinlik çok daha ileri düzeye taşınacak.

Bin kişilik ekip oluşturulacak

Söz konusu merkezde ilk etapta bin nitelikli personel çalıştırılacak. Vergi ve gelir uzmanlarından oluşturulacak çalışma grupları yaptıkları analizlerden çıkan sonuçları çelişki olması halinde mükelleflerle paylaşarak denetim ve ceza sürecine girilmeden gönüllü olarak beyanname vermeye yönlendirecek. Bu merkez ile mükelleflerin açığını yakalayarak cezalandırmaktan ziyade devletim tüm ekonomik faaliyetleri yakından takip ettiği mesajı verilecek.

Veri ve bilgi yağacak

Büyük Vergi Veri Analiz Merkezi'nde mükelleflerin e-beyanname, bilanço, gelir tablosu ve kesin mizan verilerinin yanı sıra sicil, gümrük, mal varlığı, ödeme ve tahsilat, diğer kurum ve kurul bilgileri sürekli takip edilecek ve bu veriler söz konusu mükelleflerin irtibatlı olduğu finans kuruluşları, şirketler, SGK, tapu ve gümrük idaresinden alınacak bilgilerle de çapraz sorgulamaya tabi tutulacak.

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60 bin m2’lik alanda çalışacaklar

Bakanlık bünyesinde kurulacak yeni birimin Gelir İdaresi Başkanlığı için eğitim merkezi olarak inşaa edilen Ankara Yeni Mahalledeki 60 bin m2 kapalı alanı bulunan binada hizmet vermesi öngörülüyor.

Türkiye'nin 2018 yılı için öngörülen vergi geliri 599,4 milyar lira.

3 yıl yeniden yapılandırma yok

Vergi süreçlerindeki etkinliğin artırılmasının yanı sıra vergi prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırma süreci 3 yıllık dönemde kesinlikle hayata geçirilmeyecek.

16 milyar lira gelir bekleniyor

Büyük Vergi Veri Analiz Merkezi'nin yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanlığı'nda Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi de kurulacak. Her bakanlıktan temsilcilerin yer aldığı ofis program dâhilinde atılacak adımları takip ederek etkinliğinin artmasını sağlayacak. Özellikle vergi alanında alınacak önlemlerle birlikte devletin kasasına 16 milyar liralık ek gelir girmesi bekleniyor.

60 milyarlık tasarruf

3 yıllık yol haritası kapsamında kamuda gereksiz kullanım israfı önlenerek, kamu gelirlerini artıracak birçok yapısal reform da geliştirilecek. Söz konusu uygulamalarla 60 milyar lira tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Bu rakamın, yaklaşık 31 milyar TL’si yatırımlardan, 13,7 milyar TL’si teşviklerden, 10,1 milyar TL’si sosyal güvenlik alanından, 2,5 milyar TL’si mal ve hizmetlerden, 2,7 milyar TL’si diğer alanlardan olacak.

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