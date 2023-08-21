Bakanlıktan 1249 yatırıma teşvik çıktı: 32 bin kişiye iş kapısı açılacak

Buna göre, haziranda 1249 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 69 milyar 821 milyon 111 bin 863 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 98 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.