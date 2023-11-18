Bakanlıktan hayvancılıkla ilgili 3 yönetmelik değişikliği

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan değişikliklerle; Türkiye'de sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleri ile ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek; kulağı veya her iki kulağı tanımlama amacıyla delinmiş ancak tek veya her iki kulağında da kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yapılacak işlemler belirlendi. Buna göre, daha önce özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya daha önce tanımlandığı halde tanımlama numarası tespit ve ispat edilemeyen hayvanlar 'tanımsız hayvan' olarak kabul edilecek. Bakanlıkça belirlenen korunmuş bölgeler hariç olmak üzere, hayvanın aynı özgün tanımlama numarasının beyan edilemediği durumlarda, hayvan sahibinden taahhütname alınarak hayvanların tanımlanmamış kabul edilmesi ve idari para cezası uygulandıktan sonra yeni kulak küpesi uygulanarak hayvanların tanımlaması sağlanarak, yetiştiricilerin kayıt tutması ve izlenebilirlik seviyesi artırıldı.