Bakanlıktan önemli karar: Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı üç ay yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını üç ay yasakladı.
16:19 . 14/02/2023 Salı
AA
Konteyner
Ticaret Bakanlığı, deprem nedeniyle ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının yarından itibaren 3 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır"
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