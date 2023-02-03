Bakanlıktan sinema salonlarına 14,2 milyon destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel salgın sürecinde kapılarını uzun süre kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine "Yerli Film Gösterim Desteği" verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünün yoluna daha güçlü devam edebilmesi amacıyla 2023 için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek verecek.