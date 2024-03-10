Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı açılıyor

İstanbul’un trafik çilesini azaltacak önemli bir metro hattı daha hizmete alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın inşa ettiği ve günde 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip Bakırköy-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı bugün açılıyor. 8,4 kilometre uzunluğundaki hattın açılış öncesinde hatta incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını ifade etti.

TOPLAM UZUNLUK 394 KM OLACAK

Uraloğlu, “Projemizi hizmete açarak bakanlığımızın İstanbul’a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğunu 147,7 km’ye çıkarmış olacağız. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde ise İstanbul’un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacak” dedi. İstanbul'un kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda İstanbul’un raylı sistem ağını güçlendiren projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, İstanbul’un en önemli kent içi ulaşım projelerden biri olan Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı başarıyla tamamlayarak hizmete açacaklarını bildirdi.

600 KM METROYA DAHA İHTİYAÇ VAR

İstanbul’un toplam raylı sistem ağının ise 348 kilometreye ulaşacağına işaret eden Uraloğlu, “Ama elbette bu çalışmalar burada kalmayacak. Yaptığımız çalışmalar İstanbul’un 1004 km metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Metro hatlarına ihtiyacımız var, yani yer altına inmemiz lazım. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul’un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor” dedi.

80 KM HIZ VE 7 DURAK

Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nda 7 istasyonu var. Yeni hat sayesinde Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı’da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy’e kadar tek trenle seyahat edebilecek. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hat sayesinde; Kirazlı Bakırköy Metrosu’na binan yolcular, İncirli’de metrobüs ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna; Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda Marmaray Yüksek Hızlı Tren Hattı’na; Bakırköy sahilde ise İstanbul Deniz Otobüsü’ne geçiş yapabilecek.







