Ekonomi Bal rekoltesi düştü arılar parazit tehlikesi altında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Bal rekoltesi düştü arılar parazit tehlikesi altında'

Hatay Arıcılar Birliği (HAYBİR) Başkanı Mehmet Ekici, bu yıl bal üretiminde rekoltenin Varroa paraziti yüzünden yarı yarıya düştüğünü, arı kolonilerinin bu parazit yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Arılar parazit tehlikesi altında.
Arılar parazit tehlikesi altında.

Hataylı arıcılar olarak yılda 800- 1000 ton yıllık bal üretim kapasitelerinin olduğunu belirten Mehmet Ekici, arılarda görülen Varroa parazitinin korkutucu boyuta ulaştığını belirtti.

Varroa paraziti ile mücadelenin arttırılması gerektiğini belirten Ekici şöyle konuştu:

"Bu yıl Varroa paraziti had safhada üredi. Bu arıcının yüzde 80 sorunudur. Bu, arının üzerinde küçük bir canlı ancak tehlikesi çok büyük. Arının üzerinden temizlenmezse çok az arı, bahara canlı çıkabilecektir. Tüm arıcıları uyarıyorum mutlaka bu parazit ile sıkı bir mücadeleye girişsinler. Henüz geç kalınmış değil. İhmal ederlerse üreticilerimiz büyük zararlara uğrayacaklar. Arıcılarımız mutlaka Tarım Bakanlığının ruhsatlı ilaçları ile mücadele etsinler. Kulaktan dolma mücadele yöntemlerinden kaçınsınlar."

Bal fiyatları aynı

Ekici, rekoltenin düşmesine rağmen bal fiyatının 2 yıl öncekiyle aynı olduğunu dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu yıl hava güzeldi, arılarımız güçlüydü, maalesef hava durumu nedeniyle bal rekoltesi çok az oldu. Balın az olması fiyatların yükselmesi demek. Fiyatlarda yükselmiyor. Bunun da sebebi bal piyasasında kurulan tekelden oluşmaktadır. Hem bal yok hem de fiyatı iki üç sene önceki fiyat. Sanırım bal yerine balımsı şeyler yediriliyor. Mesela ticari glikoz, nişasta bazlı şekerler yediriliyor. Bunlar fiyatları etkiliyor."

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