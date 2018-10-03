Ekonomi Balık fiyatlarındaki düşüş sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balık fiyatlarındaki düşüş sevindirdi

Karadeniz’deki balık bereketi tezgahları şenlendirirken, palamudun iriliği hem balıkçıları hem de düşen fiyatıyla vatandaşları sevindirdi. Tezgahlarda hamsinin kilosu 10 TL'den palamutun tanesi ise 7,5 TL'den satılıyor.

Haber Merkezi IHA
Balık bolluğu ile fiyatlar da düşüşe geçti.
Balık bolluğu ile fiyatlar da düşüşe geçti.

Karadeniz’deki balık bereketi hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Sezona balık bolluğuyla ve uygun fiyatlarla başladıklarını ifade eden Fatsalı balıkçılardan Selahattin Babiloğlu, "Bereket ve bolluk tezgahlarımıza yansıdı ve balık çeşitleri ile tezgahlarımız şenlendi. Palamudun iriliği vatandaşların ilgisini çekiyor ve bu dönemde işlerimizde gözle görülür hareketlilik var. Tanesi neredeyse 1 kilo geliyor palamutların. İri palamutların tanesini 10 TL’den satıyoruz. Bir küçüğünü ise 5 ile 7,5 TL arasında satıyoruz. Palamudun yanı sıra çinekop da en çok denizden çıkan balıklar arasında. Bol olunca da balık fiyatlarını vatandaşlarda uygun buluyor. Bereketli bir balık sezonu geçiriyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bu bereket devam eder” dedi.

Balık fiyatlarının her keseye uygun olduğunu söyleyen balıkçı Habil İrgün, "Müşterilerimiz tezgahlardaki balık fiyatlarını uygun buluyor. Ülkemiz şartlarına göre gerçekten fiyatlar vatandaşları yormuyor. Palamut en çok satılan balıkların başında geliyor. Hamsi istediğimiz seviyede çıkmıyor. Fatsa halkı şu an için hamsiyi çok yiyemiyor. Fatsalı ve bölge halkı hamsiyi daha çok seviyor” diye konuştu.

Fatsalı vatandaşlar da balık fiyatlarının daha ucuzlamasını beklediklerini dile getirdi.

Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle; hamsi 10 TL, palamut tane 7,5 ile 10 TL, çupra 20 TL, mezgit 10 TL, çinekop 20 TL ve istavrit 10 TL.

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