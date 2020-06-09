Banka güven vermeli: Areda kamuoyunun nabzını ölçüyor

Araştırma Şirketi Areda Piar ve Z Raporu iş birliği ile üçüncü kez gerçekleştirilen ‘Benim Markam’ araştırması, katılımcıların genel eğilimleri açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Her ay farklı bir kategoride Türk halkının tüketim ve kullanım eğilimlerini ölçümleyen araştırmanın bu ayki konusu, ‘Banka ve mobil bankacılık’ olarak belirlendi. Araştırma, Türkiye’nin önde gelen lider markalarıyla Türk halkı arasındaki güven-beğeni-sadakat temalı duygusal bağı ortaya koyarak, markalara hedef kitlelerine uygun bir marka kişiliği ve kurumsal iletişim stratejilerini gözden geçirme ve pekiştirme fırsatı sundu.

Areda Survey tarafından yapılan araştırmanın sonuçları.

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Areda Survey tarafından yapılan araştırmanın sonuçları.

BANKADA TÜKETİCİNİN ÖNCELİĞİ GÜVENLİK

Türkiye’nin farklı şehirlerinden bin 307 kişinin katılımı ile 11 - 13 Mayıs 2020 arasında kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırma verilerine göre katılımcıların banka tercihlerindeki ilk önceliği büyük çoğunlukla (%91,7) ‘Güvenilir bir banka’ olması olurken, Ziraat Bankası yüzde 24 ,5 oranla tercih edilen bankalar arasında ilk sırada yer aldı. Yüzde 17,9 oranla Türkiye İş Bankası ikinci, yüzde 8,8 oranla Halkbank üçüncü sırada yer aldı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞLEMLER İNTERNETE KAYDI

Araştırmada sorulan, “Bir banka ile çalışacağınız zaman aşağıdakilerden hangisi/hangileri sizin için önemli unsurlardandır?” sorusuna yüzde 14,3 oranla “Mobil ve internet bankacılığının gelişmişliği ve kullanım kolaylığı” yanıtı ilk sırada yer alırken, katılımcıların yüzde 13,8’i “Kredi faiz oranlarının düşük olması” yüzde 13,2’si ise “Birçok noktada ATM hizmeti sunması” yanıtını verdi. Katılımcıların yarısından fazlası (%52,9) Pandemi döneminde bankacılık işlemlerini yaptığı öncelikli iletişim kanalının “İnternet bankacılığı” olduğunu belirtti.

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MOBİLDE İŞ BANKASI BİRİNCİ SIRADA

Dünya ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörü de teknolojideki gelişmelerden etkilenmiş ve bankacılığı mobil ve internete taşıdı. “İşCep” yüzde 19,8 oranla mobil bankacılık sektöründe en beğenilen isim oldu. Yüzde 14,4 oranla “Ziraat Mobil” ikinci, yüzde 10,6 “Garanti BBVA Mobil” üçüncü sırada yer aldı. Katılımcılar mobil bankacılıkta yüzde 28,6 oranla “Güvenilir” olmasına dikkat ederken, yüzde 23,3’ü “Kullanım kolaylığına” dikkat ettiklerini belirtti. Aynı zamanda katılımcıların mobil bankacılıkta en sık kullandığı özellik yüzde 22,0 oranla “Hesap ve hesap hareketleri takibi” oldu.

AREDA KAMUOYUNUN NABZINI ÖLÇÜYOR

2010 yılından beri faaliyet gösteren Araştırma Eğitim Danışmanlık Şirketi AREDA, tüm kurumlara (kamu, siyasi, STK, uluslararası vb.) sosyal, siyasi ve piyasa araştırmaları; iletişim ve kişisel gelişim, insan kaynakları yönetimi geliştirme, hizmet geliştirme, yönetim geliştirme, satış becerileri geliştirme ve perakende sektörüne özel eğitim hizmetleri sunuyor. Kantitatif ve kalitatif araştırma usulleri ile doğru veri, doğru zamanda temin ediliyor. Ayrıca sunulan eğitim hizmetleri ile ihtiyaca yönelik verimli eğitimler de planlanıyor. Araştırma ayrıntıları ise www.areda.com adresinde ziyaretçilere sunuluyor.

MARKALARA YOL GÖSTERDİ

Her ay farklı kategorilerde ele alınacak Benim Markam Araştırması’nın en temel çıkış noktası, tüketicinin marka tercihlerini güven, beğeni ve sadakat kavramları bağlamında derinlemesine bir bakış açısı ile ele alıp Türkiye’nin ‘Benim’ dediği markaları ortaya koymak olarak belirlendi. Güven, beğeni ve sadakat (GSB) skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterleri dikkate alındı.