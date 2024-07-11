Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 trilyon liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 5 Temmuz itibarıyla 35 milyar 294 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 803 milyar 205 milyon liradan 13 trilyon 838 milyar 499 milyon liraya yükseldi.





Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 248 milyar 431 milyon lira azalarak 16 trilyon 198 milyar 904 milyon liraya düştü.





Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 727,6 milyar lira oldu





Tüketici kredilerinin tutarı, 5 Temmuz itibarıyla 1 milyar 189 milyon lira yükselişle 1 trilyon 727 milyar 574 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 447 milyar 409 milyon lirası konut, 89 milyar 948 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 190 milyar 218 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.





Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar lira artarak 1 trilyon 713 milyar 2 milyon liraya çıktı.





Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,1 azalışla 1 trilyon 466 milyar 931 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 513 milyar 437 milyon lirasını taksitli, 953 milyar 494 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.





Yasal öz kaynaklar arttı





Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 435 milyon lira artışla 218 milyar 534 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 463 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.





Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 571 milyon lira yükselerek 2 trilyon 982 milyar 455 milyon lira oldu.





KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 1,1 ve 22 milyar 909 milyon liralık azalışla 1 trilyon 991 milyar 545 milyon liraya geriledi.











