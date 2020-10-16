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Ekonomi Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı

Türk bankacılık sektörü, en fazla krediyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen fabrikalarını ve imalathanelerini açık tutarak faaliyetlerini sürdüren sanayicilere kullandırdı. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların kredi bakiyeleri 8 aylık dönemde 210 milyar liralık artışla 737,7 milyar liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Kullandırılan nakdi krediler bu yılın 8 ayında yüzde 31 artarak 2 trilyon 618,3 milyar liraya ulaştı.
Kullandırılan nakdi krediler bu yılın 8 ayında yüzde 31 artarak 2 trilyon 618,3 milyar liraya ulaştı.

İstihdamın, üretimin, ticaretin, kalkınmanın ve büyümenin can damarı olan sanayi sektörü, pandemi döneminde en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.

Dünyada ticaretinin durma noktasına geldiği, ülkelerin sınırlarını kapattığı, karantina tedbirlerinin uygulandığı ve mobilitenin kısıtlandığı, tarihte eşine az rastlanılacak bir dönemden geçildi. Bu süreçte hükümetler, merkez bankaları ve finansal kurumlar proaktif önlemler, genişlemeci politika setleri ve destek paketleri açıkladı.

Ülkeler hem hane halkının hem de şirketlerin pandemiden asgari hasarla çıkmasını hedefledi. Bu kapsamda bankalar kanalıyla uygun vade ve düşük maliyetli finansman imkanı sunuldu. Türkiye'de de dünya örneklerinde olduğu gibi bireylere ve ticari işletmelere finansal destek sağlandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, konut, otomobil, kredi kartları aracılığıyla ve diğer krediler hariç sektörlere kullandırılan nakdi krediler bu yılın 8 ayında yüzde 31 artarak 2 trilyon 618,3 milyar liraya ulaştı.

  • Ağustos sonu itibarıyla söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen 737,7 milyar liralık kısmı imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmalara ait oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların bankalarda devam eden kredilerinin toplamı 527,7 milyar lira düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde kredi miktarının en çok yükseldiği sektör imalat sanayi oldu. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin devam eden kredileri, geçen yıl sonuna göre 209,9 milyar lira artış gösterdi.

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En fazla kredi "tekstile"

İmalat sanayi alanında bankalardan en fazla krediyi tekstil ve tekstil ürünleri sanayi kullandı. Ağustos sonu itibarıyla tekstil sektöründeki firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 123,9 milyar lira oldu. Bu sektörü 121,3 milyar liralık krediyle metal ana sanayi ve 106,8 milyar liralık krediyle gıda, meşrubat sektörü izledi.

Bu yılın 8 aylık döneminde imalat sanayi kredi bakiyesi en fazla artan sektör 35,6 milyar lira ile tekstil oldu. Tekstil sektörünü, 34,7 milyar lira ile metal ana sanayi, 26,3 milyar lira ile gıda, meşrubat ve 21,1 milyar lira ile ulaşım araçları sanayi takip etti.

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