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Ekonomi Bankalarda unutulan parada rekor kırıldı Tam 217 milyon lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalarda 217 milyon lira unutuldu

Bankalarda unutulan parada rekor kırıldı: Tam 217 milyon lira!

Zaman aşımına uğrayan hesaplar için tanınan sürenin 15 Eylül'e kadar uzatılmasına rağmen, bankalarda yine 217 milyon lira unutuldu. TMSF'ye devredilen meblağın, 2011'den bu yana en yüksek rakam olması dikkati çekti. Son 10 yıldır işlem yapılmadığı için TMSF'ye devredilen 1 milyon 44 bin hesabın çoğunluğunu bireysel hesaplar oluşturdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin tüm çağrıları ve süre uzatımına rağmen, unutkan mudiler bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lirasını bıraktı.

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye devrediliyor.

15 EYLÜL'E ERTELENMİŞTİ

Bu yıl itibarıyla, en son 2009'da işlem görmüş ve hak sahipleri tarafından aranmayan hesapların TMSF'ye devri gerçekleştirildi. Söz konusu devir için son tarih haziran ayının 15'i olarak belirlenmişti. Ancak Fon, tüm dünyayı etkisi altına alan yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müşterilerin mağdur olmaması için bu süreyi 15 Eylül'e ertelediğini duyurmuştu.

Fonun tüm çağrılarına ve süre ötelemesine rağmen, hesaplarda yine milyonlarca lira unutuldu.

30 BİN MUDİ PARASINI ÇEKTİ

Alınan bilgiye göre, bankalar tarafından ocak ayı başından ağustos sonuna kadar zamanaşımı listeleri ilan edilirken, bu kapsamda TMSF'ye devredilen toplam hesap sayısı 1 milyon 44 bin oldu.

Bu hesapların muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) karşılığı da yaklaşık 217 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

  • TMSF’ye devredilen hesaplar bireysel ve kurumsal hesaplar olarak bir ayrıma tabi olmazken, çoğunluğunu bireysel hesaplar oluşturdu.

Bankalar tarafından ocak ayından itibaren hak sahiplerine yapılan bildirimler ve ilanlar neticesinde zamanaşımına uğrayan hesaplar için yaklaşık 30 bin mudi ise bankalara başvurarak, paralarını TMSF'ye devredilmeden önce çekti.

2011'den bu yana TMSF'ye 1 milyar 185 milyon lira devredildi

TMSF'ye, 2011-2020 döneminde, zaman aşımına uğradığı için toplam 5 milyon 418 bin hesap devredildi. Bu hesaplarda unutulan toplam tutar ise 1 milyar 185 milyon lira oldu.

Bu yıl TMSF'ye devredilen meblağın, 2011'den bu yana en yüksek rakam olması dikkati çekti.

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