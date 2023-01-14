Ekonomi Bankalardaki döviz 40,6 milyar eridi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalardaki döviz 40,6 milyar $ eridi

Geçen yıl devreye alınan TL’ye destek uygulamaları, yatırımcıların dolardan büyük bir çıkış yapmasına neden oldu. 2022’de bankalardaki yabancı para mevduatlarında 40 milyar 650 milyon dolarlık bir çözülme oldu. Şahıs ve şirket hesaplarındaki TL miktarının bütün bankacılık mevduatındaki payı yüzde 35,4’ten yüzde 54’e yükseldi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Bankalardaki döviz 40,6 milyar $ eridi
Arşiv.

Aralık 2021’de alınan Kur Korumalı Mevduat kararının ardından yürütülen liralaşma politikaları bir yandan TL’yi güçlendirirken, bir yandan da dövizden kaçışı hızlandırdı. Geçen yıl devreye alınan TL’ye destek uygulamaları, yatırımcıların dolardan büyük bir çıkış yapmasına neden oldu. Şahıs ve şirketlere ait döviz hesapları 40 milyar 650 milyon dolar azaldı.

DÖVİZİN PAYI 18,5 PUAN GERİLEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörü verilerine göre; geçen yıl yabancı para cinsi mevduatlar toplamı 259 milyar 388 milyon dolardan 218 milyar 738 milyon dolara düştü. Sıkıca uygulanan politikalar sayesinde hem vatandaşın hem de şirketler dövizden çıkınca, döviz hesaplarında 40 milyar 650 milyon dolarlık azalma oldu. 31 Aralık 20212 tarihi itibarıyla yüzde 64,57 olan bankacılık sektörü içindeki döviz cinsi hesapların payı, 30 Aralık 2022 itibarıyla yüzde 46,8’e geriledi. Yabancı para cinsi mevduatların oranında geçen yıl 18,5’lik bir gerileme yaşanmasında, Merkez Bankası ve BDDK’nın aldığı kararlar etkili oldu.

KUR KORUMALI İLE TL’YE İLGİ ZİRVE YAPTI

2022’nin üçüncü çeyreğinde dolardaki çıkışı hızlandıran tasarruf sahibi şahıs ve şirketler TL’ye yöneldi. Bankalardaki TL mevduatlarının toplamı 1 trilyon 880 milyar liradan 3 trilyon 423 milyara yükseldi. Şahıs ve şirket hesaplarındaki TL miktarının bütün bankacılık mevduatındaki payı ise yüzde 35,4’ten yüzde 53,92’ye yükseldi. 2,1 milyonu bulan kur korumalı hesaplarındaki para miktarı ise 1 trilyon 450 milyar liranın üzerine çıktı. 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bankalardaki kor korumalı hesaplarındaki mevduat toplamı 1 trilyon 415 milyar 302 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Dolar ve enflasyonda artış beklentisi düştü

  • Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi ile döviz artış beklentisi düştü. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; geçen ay yüzde 3,39 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,65'e geriledi. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 34,92'den 30,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 20,56'dan 17,18'e düştü. Katılımcıların yılsonu dolar/TL beklentisi 23,12 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 22,77'den 23,43'e yükseldi.

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