Başbakan Yıldırım: Talip olması söz konusu değil

Başbakan Yıldırım: Bakanlığın şeker fabrikalarına talip olması söz konusu değil

Başbakan Binali Yıldırım, özelleştirilecek olan şeker fabrikalarına Tarım Bakanlığı'nın talip olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Azerbaycan seyahati öncesinde düzenlenen basın toplantısında Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın basında yer alan açıklamalarının sorulması üzerine bu sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir... kast edilen budur" dedi.

Bakan Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle daha fazla küspe üretileceğine, üretimin artacağına ve fiyatların düşeceğine inandığını belirterek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz." demişti.