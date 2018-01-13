EkonomiBavul ticareti yeniden düzenlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi Bakanlığından "bavul ticareti" düzenlemesi

'Bavul ticareti' yeniden düzenlendi

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar hakkındaki tebliğde değişiklik yapıldı. Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenerek gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla artık ihracat olarak kabul edilecek.

Haber MerkeziAA
Ekonomi Bakanlığından &quot;bavul ticareti&quot; düzenlemesi
Ekonomi Bakanlığından "bavul ticareti" düzenlemesi

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların (bavul ticareti) yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ekonomi Bakanlığının "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut tebliğin başlığı "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ" olarak değiştirildi.

İHRACAT OLARAK KABUL EDİLECEK

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışlarla yolcu beraberi eşya (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecek satışlar; fatura kapsamı eşyanın "yurt dışı edildiğinin" tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.

DÖVİZ BELGESİ ŞARTI ARANMAYACAK

Bunun için mal bedeli dövizlerin aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi şartı aranmayacak.

Söz konusu faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine de onaylatılması halinde, belgesiz ihracat kredisi, dahilde işleme izni, dahilde işleme izin belgesi ve vergi resim harç istisnası belgesiyle ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilecek.

Faturadaki ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de geçerli olacak.

  • Deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar ise dahilde işleme izniyle dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılmayacak.

Öte yandan, tebliğe eklenen "Döviz alım belgesine ilişkin geçici uygulama" başlıklı geçici maddeye göre, daha önce düzenlenmiş faturalar bakımından da döviz alım belgesi düzenletilmesi gerekmeyecek.

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