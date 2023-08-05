Baykar ile NASTP arasından yeni anlaşma

BAYKAR Pakistan’da açılan NASTP’TA yerini aldı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şerif ile açılış töreninde bir araya geldi. Açılış programının ardından Baykar ile NASTP arasında iş birliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman imzaladı.
Akıncı ile hatıra fotoğrafı
Başbakan Şahbaz Şerif, Selçuk Bayraktar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Syed Asim Munir Ahmad Shah, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman, Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar AKINCI TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
AR-GE faaliyetleri yürütülecek
Baykar tarafından kurulan 'Baykar Teknoloji'nin, Pakistan’ın uzay ve havacılık ekosistemine katkı sunacağı ve NASTP bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri yürüterek tarafların karşılıklı olarak inovasyon ve yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin büyümesi için çalışacağı ifade edildi.
30 ülkeye ihracat
Baykar’dan yapılan açıklamada “Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 7 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı” denildi.