Ekonomi AKINCIdan Türk havacılık tarihine geçen rekor 38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı
SAVUNMA SANAYİ

AKINCI'dan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. AKINCI TİHA, rekor kırdığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı.

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Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHAdan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı
AKINCI TİHA irtifa rekorunu kırdı

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

38 BİN 39 FEET YÜKSEKLİĞE ÇIKTI

Tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi’nde havalanan AKINCI, 38 bin 39 feet’e (11 bin 594 metre) çıktı.

Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu.

AKINCI'dan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin feet'te 25 saat 46 dakika
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AKINCI'dan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin feet'te 25 saat 46 dakika
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yükseklikte 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

25 SAAT 46 DAKİKA HAVADA KALDI

Bayraktar AKINCI TİHA’nın 38 bin 39 feet’e çıktığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI havada 7 bin 507 km yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

HARP BAŞLIKLI MAM-T İLE BAŞARILI ATIŞ

Bayraktar AKINCI TİHA 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI’dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019’DA YAPILDI

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yürütülen test faaliyetleri 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA prototipi ile sürdürülüyor.

SERİ ÜRETİM SÜRÜYOR

2021 yılı içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinde seri üretim süreci devam ediyor. Seri üretimin ilk uçakları olan ve Çorlu’ya intikal eden Bayraktar AKINCI S-1 ve S-2 ile test faaliyetleri sürdürülüyor. Diğer seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde yürütülüyor.

BAYRAKTAR TB2 DE REKOR KIRMIŞTI

BAYKAR tarafından taktik sınıfta milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, daha önce 27 bin 30 feet yüksekliğe çıkarak yine bir rekora imza atmıştı. Milli SİHA, 17 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika havada kalarak uçuş süresi rekoru da kırmıştı.

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