Baykar'dan büyük başarı: Bu yılki gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan elde edildi

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugünün değil yarının, 10-15 yıl sonrasının yarışlarına şimdiden hazırlan ve alanında dünyada en iyisi olmayı hedefle" vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

"İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR"

Baykar'ın geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu olduğunu söyleyen Bayraktar, bu yıl ihracattan elde edilen geliri de açıkladı. Bayraktar şöyle konuştu:

"2014'te tüm dünyaya girdiği muharebelerde damgasını vuran, muharebelerde paradigmayı değiştiren Bayraktar TB2'i hayata geçirdik. Bugün 27 ülkeye ihracat başarısı göstermiş. 8 ülke dünya tarihinde belki ilk defa olacak şekilde bir marka ve modelin ismini vererek, 8 ülkenin halkı yardım kampanyası için para topladı. Baykar yaptığı ihracat sayesinde geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu oldu. Bütün 20 yıllık serüveninde gelirlerinin yüzde 75'inden fazlasını ihracattan elde etti. Bu yıl gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan geldi."

REKLAM

EKONOMİ Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım