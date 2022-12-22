Ekonomi Baykardan büyük başarı Bu yılki gelirlerinin yüzde 98i ihracattan elde edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Baykar'dan büyük başarı: Bu yılki gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan elde edildi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın 27 ülke ihracat başarısını vurgulayarak Akıncı TİHA için 5 ülke ile sözleşme imzaladığını söyledi. Bayraktar, Baykar'ın bu yılki gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan geldiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykardan büyük başarı: Bu yılki gelirlerinin yüzde 98i ihracattan elde edildi
Baykar'dan ihracatta rekor

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugünün değil yarının, 10-15 yıl sonrasının yarışlarına şimdiden hazırlan ve alanında dünyada en iyisi olmayı hedefle" vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

"İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR"

Baykar'ın geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu olduğunu söyleyen Bayraktar, bu yıl ihracattan elde edilen geliri de açıkladı. Bayraktar şöyle konuştu:

"2014'te tüm dünyaya girdiği muharebelerde damgasını vuran, muharebelerde paradigmayı değiştiren Bayraktar TB2'i hayata geçirdik. Bugün 27 ülkeye ihracat başarısı göstermiş. 8 ülke dünya tarihinde belki ilk defa olacak şekilde bir marka ve modelin ismini vererek, 8 ülkenin halkı yardım kampanyası için para topladı. Baykar yaptığı ihracat sayesinde geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu oldu. Bütün 20 yıllık serüveninde gelirlerinin yüzde 75'inden fazlasını ihracattan elde etti. Bu yıl gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan geldi."

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