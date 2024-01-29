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Ekonomi

Bayrak EBT taban şirketlerini birleştirme kararı aldığını KAP'a bildirdi

Borsada Büyük Birleşme BN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Naz, Garanti Holding bünyesinde bulunan geri dönüşüm sektörünün önde gelen firmalarından Garanti Geri Dönüşüm'ü satın alarak, BN Holding bünyesinde bulunan ve Borsa İstanbul’da işlem gören Bayrak EBT taban şirketlerini birleştirme kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirdi.

17:25 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:26 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bilal Naz
Bilal Naz

Garanti Geri Dönüşüm, Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye kadar 20 ülkeye ihracat yaparak sektöründe öncü konumda bulunuyor. 500'ün üzerinde istihdamı ve yıllık 35 bin ton üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliği'nin karbon vergisi uygulamalarıyla geri dönüştürülmüş ham maddelerin önemi artarken, Garanti Geri Dönüşüm gibi şirketlerin yeni pazarlarda genişlemesi hızlanabilir.

Garanti Geri Dönüşüm, plastik geri dönüşüm alanında inovatif çözümler sunarak Avrupa standartlarında üretim kalitesiyle öne çıkıyor. Dünya plastik pazarında en çok kullanılan geri dönüştürülmüş POLIETILEN (PE) ve POLIPROPILEN (PP) üretimini yapıyor. Şirket, LDPE, LLDPE, HDPE, OPP gibi plastiğin ham maddesi olan geri dönüştürülmüş granüllerin üretiminde ileri teknoloji kullanıyor. Kalite belgeleri arasında RCS (Recycled Claim Standard) gibi standartlar da bulunuyor.

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1994 yılından bu yana PVC taban ve Faylon taban imalatı yaparak kalite, konfor ve rahatlığı ön plana çıkarıyor. 315 kişiyi istihdam eden şirket, yıllık 6 milyon çift taban üretim kapasitesine sahiptir. Sektörde lider konumdadır ve birçok

prestijli markaya sürdürülebilir ilkesiyle taban üretimi yapmaktadır.

Birleşme ve yeni yatırımlarla birlikte, Garanti Dönüşüm ve Bayrak EBT Tabanı'nın bir araya gelmesiyle üretim kapasitesinin ilk yıl için yüzde 45 ila yüzde 60 arasında büyümesi öngörülüyor.

İstihdam sayısının 800'den 1100'ün üzerine çıkması ve 2024 yılı cirosunun hedeflenen 2 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Bu büyük birleşme, sektördeki iş yapış biçimlerinde ve pazardaki konumlanmada önemli değişikliklere yol açabilir.

Bilal Naz, birleşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, şirketlerin güçlerini birleştirmenin sektöre ve şirketlere daha fazla fayda sağlayacağını ve iş dünyasında yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Naz, küresel pazarda daha güçlü bir varlık olma hedeflerini vurgulayarak, sürdürülebilirlik ve yenilikçi ve teknoloji odaklı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.



#Bayrak EBT
#Bilal Naz
#Garanti Holding
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