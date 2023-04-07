Bayraktar Pasifik yolcusu: Japonya TB2'yi Amerikan SİHA'sı ile kıyaslanacak

Türkiye'nin gururu olan savunma sanayii şirketlerinden BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, ihracat yolculuğunu artırarak sürdürüyor. Japon basınının aktardığına göre; Japonya Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı bütçesi kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’yı deneme amaçlı olarak devreye alacak ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak. Ulusal basında Bayraktar TB2'nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası Japon ordusunun, bu alandaki tercih listesine girdiği kaydediliyor.

Testlerin ardından Japonya’nın yüksek adetlerde Bayraktar TB2 SİHA siparişi vermesi ve hatta bu alanda BAYKAR ile iş birliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

İlk sinyal geçen yıl alınmıştı

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, "Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya’nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA’nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi SUZUKI, geçtiğimiz hafta BAYKAR’ı ziyaret ederek BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.

Test edilecek

Japonya, Bayraktar TB2’nin yanı sıra ABD üretimi MQ-9 Reaper SİHA’sını da test edecek. Bütçe pastasında dronların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

Çavuşoğlu: Memnuniyetle bu alandaki ihtiyaçları karşılarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl eylül sonundaki Tokyo ziyaretinde Japonya ile savunma sanayisi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerine dikkati çekmişti. Bakan Çavuşoğlu, "Japonya, SİHA olsun, diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun, almak isterse memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılarız." açıklamasında bulunmuştu.











