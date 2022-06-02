Ekonomi Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanyaya BAYKARdan büyük jest
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan büyük jest

Ukrayna’ya TB2 Bayraktar göndermek için kampanya başlatan Litvanya, halktan 5 milyon euro bağış topladı. Baykar Teknoloji, bu bağışın Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini isteyerek Litvanya'ya ücretsiz bir 'Bayraktar TB2' hediye etti. BAYKAR Teknoloji, "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška'dan öğrendik. Litvanya'ya bir adet Bayraktar TB2 sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanyaya BAYKARdan büyük jest
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Litvanya heyeti Bayraktar TB2 önünde poz verdi.

Litvanya geçtiğimiz günlerde, Ukrayna’ya katkı sağlamak üzere TB2 Bayraktar için yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede kampanyayı başarılı bir şekilde tamamlayan Litvanya'ya Türkiye'den destek geldi.

Baykar Teknoloji, Litvanya'ya ücretsiz bir Bayraktar TB2 hediye etti.

Litvanya’nın topladığı 5 milyon euro bağışın ise Ukrayna halkına insani yardım için harcanmasını istedi.

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.


'DUYARLI KAMPANYANIN BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞI ÖĞRENDİK'

Baykar Teknoloji’den yapılan açıklamada, “Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška’dan öğrendik. Litvanya’ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna’ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz” dendi.

Üretilen Bayraktar TB2’nin kuyruğuna Litvanya bayrağı eklendi.


Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška hediye edilen Bayraktar TB2 önünde birlikte poz verdi.


Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška görüşmelerde Litvanya ordusu için de alım düşündüklerini açıkladı.

ÜÇ GÜNDE 5 MİLYON EURO TOPLANDI

Ukrayna Parlamentosu RADA, 29 Mayıs'ta açıklama yaparak Litvanya'nın Bayraktar alımı için sadece üç gün içinde 5 milyon euro toplandığını duyurmuştu.


Parlamento Başkan Yardımcısı Oleksandr Korniyenko açıklamada güçlü bir drone ürettikleri için Türkiye heyetine de teşekkür etmişti.

'TEŞEKKÜR EDERİZ TÜRKİYE'

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Baykar’ın hediye ettiği Bayraktar SİHA’sı için teşekkür etti. Bakan Anušauskas haberi “İnanılmaz” olarak nitelendirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas sosyal medya üzerinden açıklama yaparak “İnanılmaz, Türkiye para toplanan Bayraktar’ı veriyor. ÜCRETSİZ! Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız, kalan para ise Ukrayna’ya destek için gönderilecek. Teşekkür ederiz Türkiye!” ifadelerini kullandı.


Litvanya Bayraktar için anlaşma imzaladı
EKONOMİ
Litvanya Bayraktar için anlaşma imzaladı
Yerli ve milli yapay zeka

Yerli ve milli yapay zeka

ASENA uyuşturucunun izini sürüyor.
Şok gerçek ortaya çıktı

Şok gerçek ortaya çıktı

Yavruları ve yumurtaları ortadan kaybolunca kümesi takibe aldı.
Avrupa Birliği ülkelerinden Rusyadan petrol alımına yasak

Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak

Böylesi daha önce üretilmemişti: İnsan ömrünü geçecek nitelikte.

​Tarlasında çıkan taşların değerini çalındıktan sonra anladı.

Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli terörle mücadele mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.