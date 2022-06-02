Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan büyük jest

Litvanya geçtiğimiz günlerde, Ukrayna’ya katkı sağlamak üzere TB2 Bayraktar için yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede kampanyayı başarılı bir şekilde tamamlayan Litvanya'ya Türkiye'den destek geldi.

Baykar Teknoloji, Litvanya'ya ücretsiz bir Bayraktar TB2 hediye etti.

Litvanya’nın topladığı 5 milyon euro bağışın ise Ukrayna halkına insani yardım için harcanmasını istedi.

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.





'DUYARLI KAMPANYANIN BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞI ÖĞRENDİK'

Baykar Teknoloji’den yapılan açıklamada, “Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška’dan öğrendik. Litvanya’ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna’ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz” dendi.

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Üretilen Bayraktar TB2’nin kuyruğuna Litvanya bayrağı eklendi.





Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška hediye edilen Bayraktar TB2 önünde birlikte poz verdi.





Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška görüşmelerde Litvanya ordusu için de alım düşündüklerini açıkladı.

ÜÇ GÜNDE 5 MİLYON EURO TOPLANDI

Ukrayna Parlamentosu RADA, 29 Mayıs'ta açıklama yaparak Litvanya'nın Bayraktar alımı için sadece üç gün içinde 5 milyon euro toplandığını duyurmuştu.





Parlamento Başkan Yardımcısı Oleksandr Korniyenko açıklamada güçlü bir drone ürettikleri için Türkiye heyetine de teşekkür etmişti.

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'TEŞEKKÜR EDERİZ TÜRKİYE'

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Baykar’ın hediye ettiği Bayraktar SİHA’sı için teşekkür etti. Bakan Anušauskas haberi “İnanılmaz” olarak nitelendirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas sosyal medya üzerinden açıklama yaparak “İnanılmaz, Türkiye para toplanan Bayraktar’ı veriyor. ÜCRETSİZ! Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız, kalan para ise Ukrayna’ya destek için gönderilecek. Teşekkür ederiz Türkiye!” ifadelerini kullandı.



