Bayraktar TB2 SİHA 750 bin saati geride bıraktı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA, bir başarı daha.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı. Açıklamada, "Gökyüzünde bizden biri var, 750 bin saattir görev yapan!" denilerek, Bayraktar TB2'nin görüntüleri de paylaşıldı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hür maviliğin bittiği son hadde kadar... Gökyüzünde 750 bin saat" ifadelerini kullandı.