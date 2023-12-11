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Ekonomi

Bayraktar TB2 SİHA 750 bin saati geride bıraktı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:14 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:27 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA, bir başarı daha.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı. Açıklamada, "Gökyüzünde bizden biri var, 750 bin saattir görev yapan!" denilerek, Bayraktar TB2'nin görüntüleri de paylaşıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hür maviliğin bittiği son hadde kadar... Gökyüzünde 750 bin saat" ifadelerini kullandı.

#Bayraktar TB2
#Baykar
#Türk havacılık tarihi
#Selçuk Bayraktar
32 dakika önce
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