Bayraktar TB2 SİHA 750 bin saati geride bıraktı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı. Açıklamada, "Gökyüzünde bizden biri var, 750 bin saattir görev yapan!" denilerek, Bayraktar TB2'nin görüntüleri de paylaşıldı.